Pessimist: kündigen Europatournee für 2025 an

Die amerikanischen Pioniere des Blackened Death Metal, Pessimist, kehren im Dezember auf die europäischen Bühnen zurück. Nach ihrer kürzlichen Tour an der Ostküste und einem mitreißenden Auftritt zusammen mit Venom Inc. in San Diego werden Pessimist eine Co-Headliner-Tour mit den Death-Metal-Veteranen Sinister und Graceless antreten.

Seht euch hier das Teaser-Video zur bevorstehenden Tour an:

Pessimist haben sich aus der Death-Metal-Szene von Baltimore in den frühen 90er Jahren hervorgetan und sich mit ihrem brutalen, aber technischen Sound einen Namen gemacht, der alte Thrash-Einflüsse mit einer dunklen, bösen Atmosphäre verbindet. Ihr kommendes Album, Keys To The Underworld, wird ihre erste vollständige Veröffentlichung seit über zwei Jahrzehnten sein und verspricht, ihr extremstes Werk bis jetzt zu werden.

Die aktuelle Besetzung besteht aus dem Gründer und Gitarristen Kelly McLauchlin (I Am Morbid), dem Bassisten Andrew Bowen (Carnal Necrosis), dem Sänger Ivan Alison, auch bekannt als „The Evil One“ (Black Mass), und dem Schlagzeuger Cooper Dustman (Ex-Helsótt, Area 51). Die Fans können sich auf eine Setlist freuen, die ihre gesamte Diskografie umfasst, einschließlich Klassikern von Cult Of The Initiated, Blood For The Gods und Slaughtering The Faithful, sowie neuen Materialien aus dem bevorstehenden Album.

Pessimist – European Death March 2025

w/ Sinister, Graceless

4 December: Erba, IT @ Centrale Rock

5 December: Rome, IT @ Defrag

6 December: Bologna, IT @ Alchemica

7 December: Ljubljana, SI @ Menza Pri Koritu

8 December: Vienna, AT @ Viper Room

9 December: Krakow, PL @ Klub Zascianek

10 December: Warsaw, PL @ Voodoo

12 December: Oberhausen, DE @ Helvete

13 December: Eindhoven, NL @ Eindhoven Metal Meeting *​

* Graceless werden nicht auf dem Eindhoven Metal Meeting auftreten.

Tickets: https://www.bandsintown.com/pessimist

Die legendäre Band Pessimist, die aus der frühen Death-Metal-Szene von Baltimore, MD hervorging, feierte mit ihrem Demo Dark Reality von 1993 erste Erfolge und eröffnete für nationale Acts wie Incantation, Deicide und Malevolent Creation. 1995 veröffentlichte die Band die EP Absence Of Light auf Kassette und spielte als Vorband für Größen wie Testament, Forbidden, Suffocation und Napalm Death.

Im Jahr 1997 unterschrieben Pessimist bei Lost Disciple Records und brachten ihr Debütalbum Cult Of The Initiated heraus, das in den CMJ Top 40 Loud Rock Charts platziert wurde und weltweit Anerkennung fand. Die Band trat weiterhin in der Mid-Atlantic Region auf und eröffnete für Cryptopsy, Nile, Gorguts, Dying Fetus, Vader, Monstrosity und war auf Festivals wie dem Milwaukee Metalfest XII und dem New England Metal And Hardcore Fest vertreten. 1999 folgte die erste Europatour mit Fleshless (Cz).

1999 veröffentlichte Pessimist ihr zweites Album Blood For The Gods, das in die CMJ Top 30 einstieg und in SOD Magazine mit dem prestigeträchtigen Pick Of The Issue.. 10 Fucking Skulls-Award ausgezeichnet wurde. Pessimist wurden für ihren einzigartigen Stil aus brutalem und technischem Black/Death Metal bekannt, der von Old-School Thrash beeinflusst ist, mit einem Fokus auf qualitativ hochwertiges Songwriting, kraftvollen Live-Shows und einem dunklen, bösen Sound.

Im Jahr 2001 reiste die Band nach Tampa, FL, um mit Produzent Erik Rutan ihr drittes Album Slaughtering The Faithful aufzunehmen, das eine überarbeitete Besetzung und eine schnellere, extremere musikalische Richtung aufwies. Es folgten weitere Auftritte mit Morbid Angel, Hate Eternal, Krisiun, Immolation, Cannibal Corpse, Dark Funeral sowie Festivalauftritte beim March Metal Meltdown, New England Metal And Hardcore Fest und November To Dismember.

2008 kehrten Pessimist mit dem Album Evolution Unto Evil zurück, einer Compilation seltener und Live-Demo-Aufnahmen sowie Tributen an Kreator, Megadeth und Possessed, die gemeinsam mit Pathos Prod und Deathgasm Recs veröffentlicht wurde. Es folgten Auftritte beim New England Deathfest und Hostile City Deathfest. 2009 tourte die Band erneut durch Europa, diesmal mit ihren Labelkollegen Pandemia (CZ).

In der Zwischenzeit war der Gründer und Gitarrist Kelly McLauchlin auch Mitglied von Bands wie Unholy Ghost und Diabolic, spielte live mit Angelcorpse und trat später den Death-Metal-Legenden Possessed bei, mit denen er von 2011 bis 2013 tourte.

2018 traten Pessimist beim Maryland Deathfest auf, headlinete das Las Vegas Deathfest, Rage Of Armageddon Fest (NY) und Ruinfest (CA). 2019 veröffentlichten sie die neue Single Keys To The Underworld, die mit dem Studiodrummer Kevin Talley (Dying Fetus, Suffocation) und dem Bassisten Kelly Conlon (Monstrosity, Death) aufgenommen wurde. Die Band arbeitet derzeit an ihrem vierten Studioalbum.

Pessimist online:

https://www.pessimist.us/

https://www.facebook.com/pessimist.cult

https://www.instagram.com/pessimist.cult/