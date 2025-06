Birthday Bash: Terrible Sickness feiern am 04.10.2025 ihren 15. Geburtstag

Die Death-Metal-Band Terrible Sickness feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag und will das ausgiebig feiern! Dafür lässt die Band als Geschenk 66,6 Liter Krawallbrause springen, um dann mit euch ausgiebig zu feiern: Insgesamt nicht weniger als sieben Bands werden den Abend einheizen! Gefeiert wird in dem Szene-bekannten Club Chéz Heinz in Hannover. Um 16:00 Uhr könnt ihr anfangen, euch warmzumachen, denn ihr braucht definitiv viel Power an dem Tag.

Also: Haare waschen, Kutten an und vorher gut frühstücken, denn die Bands werden keine halben Sachen machen und es wird für jeden Zuhörenden was dabei sein.

Bei Bands wie Casus kommen experimentelle Brutal Death Metal und Grindcore Fans auf ihre Kosten. Als „schräge Musik mit fiesen Baller Parts“ kann man die Mucke der Hildesheimer seit 2008 beschreiben. Wer die drei noch nicht gesehen und oder gehört hat, sollte hier mal die Lauscher aufstellen. Wenn ihr vorher noch nicht gaga wart, dann seid ihr es danach definitiv.

Ravager hingegen fahren eine ganz andere Schiene und haben ein fettes Potpourri an Stilen im Gepäck: Von klassischem Metal bis Death Metal kann man sich diesen ausgewogenen Metal-Smoothie reinziehen. Passenderweise haben die Jungs aus Walsrode noch eine neue Scheibe ab September im Gepäck. Es gibt also auch gleich neuen Stuff für alle um die Ohren!

Wie klingt eigentlich Dosenbier? Keine Ahnung, aber Torturebitch haben ebenfalls dann eine neue Platte draußen und werden euch ihren, mit Punk versehenen Thrash Metal, um die Ohren hauen. Seit 2009 hat sich auch einiges an Material angesammelt: Drei Alben und zwei Splits bieten genug Songs, um den Abend abwechslungsreich zu gestalten.

Heretic Warfare hingegen sind dann wieder auf der technischen Ballerebene unterwegs und haben 2020 ihr Debüt und 2025 ihre zweite Platte Perpetual Fire auf die Menschheit losgelassen. Dabei kommen trotz gnadenlosem Gebolzes Harmonien und Groove nie zu kurz. Wenn ihr eine Pause braucht, könnt ihr das hier knicken! Denn Spaß wird es hier nicht geben – es wird bierernst!

Stagewar gehen dann eine andere Richtung, haben sich dem klassischen Metal verschrieben und sorgen für ordentlich Abwechslung an dem Abend. Eine neue Platte ist auch in den Startlöchern und man munkelt, dass eventuell der eine oder andere neue Song schon präsentiert werden könnte. Ebenfalls eine Band, die seit über einer Dekade am Start ist. Man kann sich hier auf eine ausgereifte Show freuen.

Abrasive ist die schon am längsten bestehende Band des Abends (1999) und kredenzen eine Mischung aus Old School Death mit Grindcore. Über 25 Jahre hat sich auch eine ordentliche Latte an Konzerten und Veröffentlichungen angehäuft, sodass euch garantiert nicht langweilig wird und euch ordentlich für den Headliner eingeheizt wird. Hoffentlich könnt ihr bis dahin noch halbwegs gerade stehen!

Denn zum Schluss kommen Terrible Sickness! Seit 2010 in Niedersachsen verwurzelt, hat die Band ein paar Besetzungswechsel durch. Doch das hat die Musiker nie davon abgehalten, ihrer Vision weiter zu folgen: Blastbeat-getriebenen Death Metal mit Thrash-Einflüssen. Die letzte Platte Flesh For The Insatiable hat noch mal Wellen geschlagen und den Jungs ordentlich Aufmerksamkeit in der Szene beschert. Die fünf werden der Endboss des Abends. Also besorgt euch vorher genug Heiltränke, um den Kampf zu überstehen!

Ihr könnt euch also auf einen bunten Abend mit Bands und Genres freuen! Sieben Bands jeglichen Musikgeschmacks muss man erst mal zusammenbringen, und die Vision von Terrible Sickness sollte klar sein: Macht mit uns Party und danke für eure Unterstützung!

Ihr seid schon richtig angefixt und könnt es kaum abwarten?

Sehr gut!

Tickets könnt ihr bei Info@Terrible-Sickness.de reservieren. Im VVK gibt es die für 25 € und an der Abendkasse für 30 €.

Dabei keine versteckten Kosten wie VVK-Gebühren, sondern ganz ehrlich und old school der angegebene Preis. Wartet also nicht zu lange und schlagt zu! Das wird eine fette Nummer werden.

Einlass um 16:00 Uhr

Blast ab 16:30 Uhr