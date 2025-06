Bask: kündigen neues Album „The Turning“ an

Die Band Bask aus den Blue Ridge Mountains hat sich als etwas ganz Besonderes unter den südlichen Vorreitern etabliert. Der Weg zum vierten Album war für die aus Asheville stammenden Musiker eine aufregende Reise. Mit The Turning heben Bask ihren selbstgebrauten Heavy Americana auf eine neue Ebene. Der erste Song des Albums, Dig My Heels, beginnt mit einem festen Stand in vertrauten metallischen Gefilden, bevor er dank des sanften Einflusses des neuesten Mitglieds der Band in neue Höhen aufsteigt.

Das Video zur Lead-Single Dig My Heels kann hier angesehen werden:

Bask äußern sich zu den Herausforderungen der letzten fünf Jahre: „We’ve been through so many trials and tribulations together over the past five years. We were knocked down by Covid, then by Hurricane Helene. Seeing this album finally come to light is therapeutic for us. The Turning is Bask at our finest. It’s our most cohesive and heartfelt effort, an ode to our mountain home in the sky.“

The Turning – Tracklist:

1. Chasm

2. In The Heat Of The Dying Sun

​3. The Traveler

4. The ​Cloth

5. Dig My Heels

6. Unwound

7. Long Lost Light

8. The Turning

FFO: Elder, Cloakroom, Pallbearer, My Morning Jacket

The Turning erscheint am 22. August 2025 über Season Of Mist.

Gastmusiker:

Clay White – Trompete

Franklin Keel – Cello

Alex Taub – Klavier, Hammond B3 Orgel

Recording Studio: Echo Mountain Recording

Produktion & Technik: Kenny Harrington

Mixing: Andrew Schneider im Acre AudioMixing Studio

Mastering: Alan Douches im West West Side Music Studio

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipack

– 12″ Vinyl Gatefold (Black)

– 12″ Vinyl Gatefold (Transparent Orange)

Die Psychedelic-Rocker von Bask haben sich seit jeher mit den Gesetzen von Raum und Zeit auseinandergesetzt, doch die letzten fünf Jahre fühlten sich für die Band an wie ein ständiger Fall durch eine Reihe von schwarzen Löchern.

Vor der Pandemie, die 2020 alles durcheinanderbrachte, wollte die Band mit ihren Seelenverwandten Elder durch Nordamerika touren. Fast vier Jahre später planten sie eine Europatour, als ein weiteres Unglück ihre idyllische Bergstadt traf. Der Weg zum vierten Album erwies sich als eine echte Herausforderung. Doch mit The Turning heben Bask Heavy Americana in eine ganz neue Dimension.

„The past five years have been challenging for all of us“, sagt die Band. „So seeing this album finally come to light is therapeutic. The Turning is Bask at our finest. It’s our most cohesive and heartfelt effort, an ode to our mountain home in the sky.“

Seit Anbeginn Ihrer Gründung nennen Bask Asheville, North Carolina, ihr Zuhause. Der Schlagzeuger Scott Middleton und Gitarrist Ray Worth haben bereits zusammen Musik gemacht, als sie 2013 mit dem Bassisten Jesse Van Note und dem Sänger/Gitarristen Zeb Wright aufeinandertrafen. Auch nach zwölf Jahren in derselben Stadt, klingen Bask immer noch nach ihrer eigenen Zeit und ihrem eigenen Ort. Die gemeinsamen Auftritte mit High On Fire, Black Tusk und Weedeater haben dazu geführt, dass einige Metal-Archivare sie als Stoner einstuften, doch es war von Anfang an klar, dass diese Pionierband aus einer ganz anderen Ecke stammt.

The Turning – East Coast Tour 2025

August 20 – Atlanta, GA @ 529

August 21 – Savannah, GA @ El Rocko

August 22 – Asheville, NC @ The Orange Peel

August 23 – Raleigh, NC @ Chapel of Bones

August 24 – Richmond, VA @ Fuzzy Cactus

August 26 – Philadephia, PA @ MilkBoy

August 28 – Searsport, ME @ Starboard Lounge

August 29 – Providence, RI @ Parlour

August 30 – Wallingford, CT @ Cherry Street Station

August 31 – Boston, MA @ O’Briens

Bask sind:

Jesse Van Note – Bass

Scott Middleton – Schlagzeug

Ray Worth – Gitarre

Zeb Wright – Gitarre/Gesang

Jed Willis – Pedal Steel

Bask online:

http://www.facebook.com/basknc

https://www.instagram.com/baskband/