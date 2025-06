Bonginator: veröffentlichen neue Video-Single „All Cops Are Biomechs“ zum Support vom The New England Death Metal Fun Time Bonanza Festival

Bonginator haben sich intensiv mit der Organisation vom New England Death Metal Fun Time Bonanza 2025 Festival beschäftigt, bei dem die legendären Mortician als Headliner gesetzt sind und totale Verwüstung sowie ein headbangendes Nacken-Trauma nach drei Tagen Nonstop-Moshing versprechen. Das Event findet vom 27. bis 29. Juni 2025 in Charleez Hill in Lebanon, ME, USA statt.

Um das Event zu promoten, veröffentlichen diese kiffenden Death Metal-Maniacs ein Video zu ihrem neuen Track All Cops Are Biomechs. Der Clip ist jetzt hier verfügbar:

Bonginator kommentieren: „Do you remember that movie where like… the cop died and became part man part robot and then he was like a cool cop… robot… thing and then he like totally fought crime?“ fragt der Gitarrist und Sänger Erik Thorstenn unschuldig. „Yeah, we made a song about that. He’s the only cop we like, I guess. I bet, he would totally smoke you out if he caught you lighting it up under the bleachers and shit. Remember, when he shot that dude in the wiener? Anyway, go listen to the song, and hate-mosh a poser who likes fully human cops who steal your drugs and shit. And by the way, if you got some time to spare and want to hang out with us, just come to our three day Death Metal Fun Time Bonanza at Charleez Hill in Lebanon, ME at the end of June!“

In der verrückten Welt von Bonginator nehmen eine Gruppe von Stoner-Kids es mit einer Horde blutgieriger Aliens auf und begeben sich anschließend auf einen intergalaktischen Roadtrip zu den dunkelsten Ecken des Universums. Mit waffenartigen Kettensägen-Riffs, einem donnernden Trommelgewitter und übermenschlichen Growls haben diese jungen amerikanischen Death-Metal-Maniacs ihren Kreuzzug gestartet, um die Ohren der Headbanger weltweit zurückzuerobern. Ihr Debüt-EP The 1986 Doink City Massacre (2022) und ihr erstes Full-Length-Album The Intergalactic Gorebong Of Deathpot (2023) waren schnell ausverkauft und werden nun von Testimony Records neu aufgelegt.

Bonginator gehören zu einer neuen Welle frischer Death-Metal-Enthusiasten, die die alten Werte des Genres schätzen, aber mit einem neuen Ansatz herangehen. Dies könnte bei denen, die denken, dass das Genre nach 1986 zu offen wurde, einen Herzinfarkt auslösen, doch Bonginator sind am besten als das Bindeglied zwischen den guten alten Zeiten und dem Death Metal von heute zu beschreiben.

Metal und Weed sind eine gut etablierte Kombination, die bereits bei Fans von Veteranen wie Cannnabis Corpse und Weedeater Anklang gefunden haben. Der Sänger und Gitarrist Erik Thorstenn hat Bonginator nicht als Herausforderer dieser etablierten Bands gegründet, sondern mit einer starken Vision, um seinen eigenen musikalischen Anspruch zu formulieren, als er die Band im Jahr 2021 im Bundesstaat Massachusetts ins Leben rief.

Inspiration von klassischen Horror- und Actionfilmen der 80er Jahre ist in dieser Szene selbstverständlich, doch Bonginator verbinden Old-School-Death-Metal, verrückte Höhlenmenschen-Riffs und den Wahnsinn des kolumbianischen Schlagzeugs der 90er Jahre mit der unerbittlichen Brutalität von Slayer und sogar Elementen des Synth-Wave der 80er Jahre. Obwohl Bonginator offensichtlich auf die Vergangenheit anspielen, blicken sie definitiv in die Zukunft. Dies spiegelt sich auch in den bizarren Science-Fiction-Handlungen ihrer Texte wider, die mit einer gesunden Prise Cannabis zu genießen sind.

Aktuell arbeiten Bonginator an ihrem zweiten Album, das über Testimony Records veröffentlicht wird.

Bonginator – aktuelle Besetzung

Erik Thorstenn – Gitarre, Gesang

Ron Bernhaut – Bass

Joseph McNamara – Schlagzeug

Ben Sonsire-Cummings – Gitarre

Bonginator online:

www.facebook.com/bonginatorMA

www.instagram.com/bonginator.ma