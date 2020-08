Mastodon: sind zurück und feiern ihr 20-Jähriges Bestehen

Die Grammy-preisgekrönte Hard-Rock-Legende Mastodon wird dieses Jahr 20! Um die zwei gemeinsamen Jahrzehnte gebührend zu feiern, veröffentlicht die Band aus Atlanta am 11. September über Reprise Records die Raritäten-Sammlung Medium Rarities in diversen Formaten, darunter auch eine pinke Vinyl-Pressung. Zu den vielen raren Höhepunkten gehört der bisher unveröffentlichte Track Fallen Torches, der 2019 aufgenommen wurde.

Die Band erklärt: „Fallen Torches ist ein unveröffentlichter Track von Mastodon, der zum ersten Mal auf Medium Rarities erscheint – eine Sammlung rarer Tracks, die erstmals digital veröffentlicht werden. Dieser klassische Mastodon-Track wurde 2019 in Atlanta aufgenommen. Ursprünglich sollte er zu einer Europatournee erscheinen, wurde aber geschoben, damit die Band sich auf die Veröffentlichung von Stairway To Nick John konzentrieren konnte – eine Hommage an ihren verstorbenen langjährigen Manager Nick John, dessen Erlöse ihm zu Ehren an die Hirshberg Foundation For Pancreatic Cancer Research gehen. Fallen Torches wurde von Mastodon geschrieben und enthält Gast-Vocals des langjährigen Freundes und Kollaborateurs Scott Kelly von der Band Neurosis.”