Raven: veröffentlichen neue Single und Lyrik Video

Das britisch/amerikanische Metal-Trio Raven veröffentlicht heute die neue Single und das dazugehörige Lyrik Video zum Song Top Of The Mountain, welcher auch auf dem neuen Studio Album Metal City zu finden ist.

Mitunter sind es nur die berühmten kleinen Stellschrauben, an denen man drehen muss, um als Musiker seiner Kreativität gehörig Nachschub zu verleihen. Im Fall des in den USA ansässigen Metal-Trios Raven der englischen Brüder John (Bass, Gesang) und Mark (Gitarre) Gallagher waren es die durchgehend positiven Resonanzen auf ihre 2015er Veröffentlichung ExtermiNation, vor allem aber der Einstieg von Schlagzeuger Mike Heller (er kam im Sommer 2017 für den gesundheitlich angeschlagenen Joe Hasselvander), die nun zu einem begeisternden neuen Album geführt haben. „Unser Ziel war, die Messlatte noch einmal ein ganzes Stück höher zu hängen. Wir haben mit ExtermiNation eine überzeugende Scheibe abgeliefert und uns vorgenommen, diesmal in allen Bereichen zuzulegen”, schmunzelt John Gallagher. „Allerdings nahm die Sache erst so richtig Fahrt auf, als Mike an Bord kam. Die Intensität und das Tempo sind seither um einiges höher. Mike ist ein absolutes Energiebündel, er besitzt ein gutes Gehör und ist Fan der früheren Alben, vor allem von ihrem besonderen Flair. Er hat uns auf ein höheres Level gehievt, auf dem wir das Gefühl haben, wirklich alles ohne Einschränkungen spielen zu können.” Gallaghers Ausführungen klingen in der Tat nach purer Spielfreude und Enthusiasmus, also Vorhang auf für Metal City, auf dem Raven zehn Songs lang aus vollen Rohren feuern.

Raven – Metal City Trackliste:

1. The Power 3:55

2. Top of the Mountain 3:36

3. Human Race 3:59

4. Metal City 3:27

5. Battlescarred 4:45

6. Cybertron 3:24

7. Motorheadin’ 2:42

8. Not So Easy 3:09

9. Break 3:39

10. When Worlds Collide 6:15