Fargo – Live In ‘25

Fargo wurden 1973 in Hannover von Bassist Peter Knorn gegründet und avancierten schnell zu einer der prägenden Hard-/Classic-Rock-Bands Deutschlands. Kurz nach der Gründung stieß Sänger und Gitarrist Peter Ladwig hinzu, später auch Matthias Jabs (später bei den Scorpions). Fargo veröffentlichten bis 1982 vier Studioalben, bis sich die Band 1984 als direkte Vorläuferband von Victory auflöste. 2018 erfolgte die Reunion: Knorn und Ladwig standen wieder gemeinsam mit Drummer Nikolas Fritz und Gitarrist Henny Wolter auf der Bühne, gefolgt von neuen Studioalben und nun ihrem ersten Livealbum.

Mit Live In ’25 liefern Fargo endlich das erste Livealbum ihrer langen Karriere. Herausgekommen ist ein nahezu 65-minütiges Destillat aus Energie, Nostalgie und handgemachtem Rock, aufgenommen bei Konzerten im November 2024.

In der derzeitigen Besetzung erzeugt die Band eine spürbare Live-Atmosphäre. Die Club-Atmosphäre, das leichte Knistern sowie das Publikum sind allesamt perfekt eingefangen. Es sind Songs von allen sechs Studioalben vertreten. Besonders ihre alten Hits machen in Verbindung mit der neuen Interpretation besonders Spaß, ohne dass ihre ursprüngliche Magie verloren geht. Vor allem Henny Wolter bringt mit seinem Gitarrenspiel zusätzlichen Groove und Härte ins Bandgefüge. Genau das macht Live In ’25 nicht nur zu einer Zeitreise, sondern macht es zu einer echten Hommage an ehrliche, handgemachte Rockmusik. Schon beim Opener Rain Of Champagne ziehen der einfühlsame Gesang und das bluesige Duett-Gitarrenspiel den alten Fan in den Bann. Besonders die Halbballade Little Miss Mystery mit dem ansteigenden Gitarrensolo ist ein Highlight. Frontpage Lover wurde als Live-Single veröffentlicht und besticht mit funkigem Bassspiel und mehrstimmigem Gesang. Der Track ist damit eine der zentralen „Knaller“-Nummern des Mitschnitts. Die Auswahl von Songs aus allen sechs Studioalben zeigt die Bandbreite ihrer Karriere, von bluesig groovenden Momenten bis hin zu treibenden Hardrock-Ausbrüchen. Zusammen mit der technisch sauberen Produktion macht die Auswahl der Songs das Album zu einer emotionalen Erinnerung.

Neben dem schon angesprochenen Klassiker Little Miss Mystery und I’m A Loser stehen neuere Stücke wie das bluesige Rain Of Champagne oder der funkige Frontpage Lover, was den Live-Mitschnitt abwechslungsreich, authentisch und leidenschaftlich macht. So entsteht eine Reise durch die Vergangenheit durch das Schaffen der Band.

Neben den digitalen Formaten im Download und Stream sind eine CD im Digipack sowie eine 2-LP in klassischem schwarzem Vinyl erschienen.

Hier geht es für weitere Informationen zu Fargo – Live In ‘25 in unseren Time For Metal Release-Kalender.