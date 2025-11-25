Blackyard Riot: veröffentlichen zweites Video „Rollin‘ Thunder“ vom Debütalbum „It Might Get Loud“

Am Freitag veröffentlichten Blackyard Riot ihren zweiten Song Rollin‘ Thunder aus ihrem Debütalbum It Might Get Loud, welches vergangene Woche erschien.

Rollin’ Thunder ist der erste gemeinsame im Jahr 2023 entstandene Song der deutschen Band, welcher dazu führte, dass Dersim Tugal (voc/git), Nico Keener (git), Patrik Apel (Bass) und Lars Lunova (drums) nun nach weiteren zwei Jahren Arbeit im Studio mit It Might Get Loud ihr energiegeladenes Debüt mit weiteren neun High Energie Rock n Roll Songs präsentieren können.

Als Gast fungiert bei diesem Song Ausnahmesänger Porty Portner.

Blackyard Riots erste Veröffentlichung Higher sorgte in Hard Rock Kreisen für einiges Aufsehen.

Die Band selbst sagt, „wir werden das Rock ’n‘ Roll Rad zwar nicht neu erfinden, aber der Musik unserer Vorbilder wie Airbourne, Backyard Babies, Buckcherry oder den großartigen AC/DC genau so viel Zündstoff untermischen, dass es sich kräftig weiterdreht!“