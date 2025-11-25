🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Startseite
News
Festivalnews
Avatar-FotoRené W.·
FestivalnewsNews
··1 Minute Lesedauer

Burning Q Festival 2026: haben sechs weitere Bands bestätigt

Das Burning Q Festival 2026 in Osterholz-Scharmbeck nimmt weiter Fahrt auf: Mit The Haunted, Lamp Of Murmuur, Steelpreacher, Riot City, Moribund Oblivion und Exorcismthrash wurden die nächsten Acts angekündigt.

Folgende Bands wurden bereits bestätigt: Grave Digger, The Haunted, ImmolationAtlantean KodexEndseekerSpectral Wound, Lamp Of Murmuur, Riot City, Moribund Oblivion, Steelpreacher, Crypt SermonMegaton SwordFor Victory (Bolt Thrower Tribute Band), Phantom SpellRanăNephylimThe Chainsaw Demons, Damnation Defaced, Servant, Tyranthrope, Traktat, Tyranex, Exorcismthrash und Human Prey.

Am 23.07. und 25.07.2026 wird Freißenbüttel erneut zur Austragungsstätte für Metal-Fans, die sich auf eine explosive Mischung aus verschiedenen Genres freuen können. Sichert euch frühzeitig Tickets, die Auflage 2025 war bereits Wochen vor dem Open Air ausverkauft und auch für 2026 läuft der Vorverkauf für den Veranstalter sehr gut.

Ab 2026 benötigt ihr ein Fahrzeugticket für 5€, um in diesem übernachten zu können. Der Preis ist pro Fahrzeug, unabhängig von der Personenzahl. Das Tickets erhaltet ihr im Onlineshop, können aber auch vor Ort gekauft werden.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets

Ihr erhaltet die Hardtickets im Onlineshop und auch bei den langjährigen VVK-Partnern in Osterholz-Scharmbeck und Bremen: Hot Shot RecordsMusicland OHZ und Vereinsheim Freißenbüttel.