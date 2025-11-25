Møl: veröffentlichen zweite Single/ Video „Young“ vom kommenden Album

Die dänischen Alternative-Metal-Visionäre Møl melden sich mit Young zurück, der zweiten Single aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Dreamcrush, das am 30. Januar 2026 über Nuclear Blast Records erscheint. Young ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und folgt auf die erste Single Garland.

Seht euch hier das Video zu Young an:

Hört euch Young hier an: https://moel.bfan.link/young.yde

Während Garland mit seinen schimmernden Gitarren und dem düsteren Baritongesang, die eine drohende Explosion finsterer Gewalt ankündigten, in majestätische Shoegaze-Gefilde aufstieg, lässt Young keine Zeit verstreichen. Der Song explodiert in klassischer Møl-Manier mit brennender Wut von den ersten Momenten an, bevor er die Hörer in den für die Band typischen Nebel aus glitzernden Gitarrenlinien, gewaltigen Crescendi und kathartischer Melodik eintauchen lässt, der die Grenze zwischen Schönheit und Brutalität verwischt.

Gitarrist Nicolai Busse kommentiert die neue Single: „Young is a song that has travelled through time. The chorus is one of the first pieces of music that I wrote for Møl back in 2012 at a time when I was living outside Denmark. I have returned to it a number of times throughout the years, but I was never able to make it right. So it was only when revisiting it for this record that it finally clicked in my head and I was able to write the rest of the music. The song for me represents a time in my life second guessing myself, trying to stand on my own.”

Nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums erweitern Møl weiterhin die Grenzen ihres kreativen Ausdrucks. Dreamcrush mildert die schärfsten, kantigsten Seiten der Band mit mitreißenden Alternative-Rock-Melodien und erkundet die Spannung zwischen Traum und Realität sowie die Art und Weise, wie uns Sehnsüchte sowohl stärken als auch verzehren können. Indem sie selbst ihre aggressivsten Momente in Melodien hüllen, liefern Møl ihr bisher explosivstes und berührendstes Werk ab.

Die Aufnahmen fanden über mehrere Monate in Frederik Uglebjergs Studio in Aarhus statt, wodurch die Band das Album nach und nach formen konnte. Sänger Kim Song Sternkopf erkundet sein Baritonregister und trägt Texte in Dänisch und Englisch vor, die persönliche Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit vergangenen Ereignissen widerspiegeln. Gitarrensoli von Nicolai Busse verstärken die emotionale Wirkung, während abstrakte, von Emil Nolde inspirierte Kunstwerke von Daniel Owen bei Nemesis Design (Sleep Token, Architects, BFMV, TesseracT) und Fotografien von Rolf Meldgaard die Auseinandersetzung des Albums mit Träumen, Realität und emotionaler Versöhnung visuell ergänzen.

Fans können das Album live erleben, wenn Møl im Februar 2026 mit Unterstützung von Tayne und Cold Night For Alligators auf Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien gehen. Die Konzerte versprechen eine mitreißende und unvergessliche Performance, die die Intensität des Albums perfekt widerspiegelt.

Møl – EU-/UK-Tour 2026

w / Tayne, Cold Night For

Feb 6 – Berlin, DE – Hole 44

Feb 7 – Prague, CZ – Futurum

Feb 8 – Leipzig, DE – Naummans

Feb 9 – München, DE – Feierwerk

Feb 10 – Wiesbaden, DE – Kesselhaus

Feb 11 – Eindhoven, NL – Effenaar KZ

Feb 12 – London, UK – Underworld

Feb 13 – Manchester, UK – Rebellion

Feb 14 – Glasgow, UK – Classic Grand

Feb 15 – Leeds, UK – Key Club

Feb 16 – Birmingham, UK – O2 Institute2

Feb17 – Bristol, UK – Exchange

Feb 18 – Paris, FR – Petit Bain

Feb 20 – Koln, DE – Club Volta

Feb 21 – Hamburg, DE – Betty

Tickets gibt es hier: https://ffm.live/moeldk-tour

Møl sind:

Ken Lund Klejs – Schlagzeug

Holger Rumph Frost – Bass

Kim Song Sternkopf – Gesang

Sigurd Kehlet – Gitarren

Nicolai Busse – Gitarren

