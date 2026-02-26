Raven: gehen ab März wieder auf Tour und spielen 40 Konzerte in Nordamerika

Raven-Frontmann und Bassist John Gallagher hat eine Botschaft an alle Metalheads: „Hey there!! we’re hungry and itching to get back out on the road after the ‚medical gap year‘ of 2025. It’s gonna be a take no prisoners full volume manic affair with Slackjaw out with us on this 2026 US tour!!“

Satellite Touring und GLM Artists freuen sich, die Rückkehr von Raven auf die Live-Bühne mit einer ausgedehnten Nordamerika-Tournee mit 40 Konzerten von März bis Mai dieses Jahres bekanntzugeben. Als Support-Act sind Slackjaw mit dabei.

Raven – Tour-Termine

w/ Slackjaw

3/18/2026 – Wednesday – Louisville, KY – Goodwood Whiskey Row

3/19/2026 – Thursday – St. Louis, MO – Red Flag

3/20/2026 – Friday – Kansas City, MO – Westport Brewery

3/21/2026 – Saturday – Oklahoma City, OK – 89th Street Live

3/22/2026 – Sunday – Dallas, TX – RBC

3/24/2026 – Tuesday – El Paso, TX – RockHouse

3/25/2026 – Wednesday – Mesa, AZ – Nile Underground

3/26/2026 – Thursday – Hollywood, CA – The Whisky

3/27/2026 – Friday – San Luis Obispo, CA – Humdinger Brewing

3/28/2026 – Saturday – San Francisco, CA – DNA Lounge

3/29/2026 – Sunday – Reno, NV – Club Underground

3/31/2026 – Tuesday – Portland, OR – Dante’s

4/1/2026 – Wednesday – Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

4/2/2026 – Thursday – Seattle, WA – Funhouse

4/3/2026 – Friday – Boise, ID – The Shredder

4/4/2026 – Saturday – Salt Lake City, UT – Aces High Saloon

4/5/2026 – Sunday – Denver, CO – The Federal Theatre

4/7/2026 – Tuesday – Lincoln, NE – 1867 Bar

4/8/2026 – Wednesday – Cudahy, WI – X-Ray Arcade

4/9/2026 – Thursday – Chicago, IL – Reggie’s Rock Club

4/10/2026 – Friday – Columbus, OH – The King of Clubs

4/11/2026 – Saturday – Lakewood, OH – Mercury Music Lounge

4/12/2026 – Sunday – Hamtramck, MI – Sanctuary

4/14/2026 – Tuesday – New Kensington, PA – Preserving Underground

4/15/2026 – Wednesday – Brooklyn, NY – The Woodshop

4/16/2026 – Thursday – Toronto, ON – Horseshoe Tavern

4/17/2026 – Friday – Ottawa, ON – Rainbow Bistro

4/18/2026 – Saturday – Quebec City, QC – L’Anti Bar & Spectacles

4/19/2026 – Sunday – Montreal, QC – Piranha Bar

4/21/2026 – Tuesday – Albany, NY – Empire Underground

4/22/2026 – Wednesday – Old Town, ME – The Old Town Theatre

4/23/2026 – Thursday – Manchester, NH – Jewel Music Venue

4/24/2026 – Friday – Clifton, NJ – Dingbatz

4/25/2026 – Saturday – Harrisburg, PA – TBA

4/26/2026 – Sunday – Richmond, VA – Ember Music Hall

4/29/2026 – Wednesday – Raleigh, NC – Chapel Of Bones

4/30/2026 – Thursday – Greenville, SC – Radio Room

5/1/2026 – Friday – Nashville, TN – Exit/In

5/2/2026 – Saturday – Atlanta, GA – Boggs Social & Supply

5/3/2026 – Sunday – Bradenton, FL – Oscura

Tickets: ravenlunatics.com

Raven sind eine Rarität in der Musikszene, wahre Originale – diese Jungs leben den Heavy Metal in Person – eine intensivere Live-Band gibt es auf diesem Planeten nicht!

Die Gallagher-Brüder, die 1974 (unglaublich – vor 46 Jahren!!!) aus Newcastle upon Tyne im Nordosten Englands stammen, sammelten ihre ersten Bühnenerfahrungen in Pubs und Clubs.

Das Trio veröffentlichte drei der einflussreichsten Metal-Alben der NWOBHM und inspirierte damit unzählige Bands dieser Ära und darüber hinaus. Kurz gesagt: Ohne Raven gäbe es keinen Thrash/Speed ​​Metal … schließlich ermöglichte die Band Metallica und Anthrax ihre ersten Tourneen!

2025 erschien ihre EP Can’t Take Away The Fire mit acht Songs, die die Messlatte für Metal-Wahnsinn erneut höher legte – ein Geschenk an alle Ravens-Fans!

Raven sind:

John Gallagher – Lead-Gesang, Bass

Mike Heller – Schlagzeug

Mark Gallagher – Gitarre, Gesang

Raven online:

https://www.facebook.com/ravenbandofficial