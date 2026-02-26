Sons Of Eternity: veröffentlichen neue Single und offizielles Video zu „When Fantasy Dies“

Die deutsche Heavy-Metal-Band Sons Of Eternity präsentiert ihre neue Single und das offizielle Video When Fantasy Dies aus dem kommenden Studioalbum Human Beast, das am 27. März 2026 über Massacre Records erscheinen wird.

Nach der energiegeladenen Hymne Forever zeigt die Band nun eine andere Seite ihrer musikalischen Identität. When Fantasy Dies ist eine langsame, aber mitreißende Powerballade, die die emotionale Tiefe und den dynamischen Umfang von Sons Of Eternity zur Geltung bringt und melodische Intensität mit atmosphärischer Schwere und klassischer Heavy-Metal-Größe verbindet.

Textlich behandelt der Song ein hochaktuelles und zum Nachdenken anregendes Thema: die zunehmende Dominanz künstlicher Intelligenz und die allmähliche Erosion menschlicher Kreativität und Vorstellungskraft. In einer Zeit, in der ein paar getippte Zeilen ganze Songs, Bilder oder Geschichten generieren können, ist When Fantasy Dies eine musikalische Warnung – eine Erinnerung daran, dass technologischer Fortschritt, wenn er zu weit getrieben wird, die Gefahr birgt, das Wesen des menschlichen Ausdrucks zum Verstummen zu bringen.

Musikalisch entfaltet sich der Track mit anmutenden Strophen, die Spannung aufbauen und in einen kraftvollen und einprägsamen Refrain münden, unterstützt von ausdrucksstarker Gitarrenarbeit und einer sorgfältig ausgearbeiteten dynamischen Progression. Die Balance zwischen Verletzlichkeit und Stärke macht When Fantasy Dies zu einem der emotionalen Eckpfeiler von Human Beast.

Human Beast wurde von Jonas Roßner und Sons Of Eternity im JRSound Studio produziert, von Jonas Roßner gemischt und von Christoph Beyerlein im Separate Sound Studio gemastert. Auf neun Tracks präsentiert das Album eine schärfere, härtere und raffiniertere Weiterentwicklung des Sounds der Band – verwurzelt in klassischen Heavy-Metal-Traditionen, aber gleichzeitig offen für moderne Dynamik und atmosphärische Tiefe.

Human Beast Tracklist:

1. Sons Of Eternity

2. Forever

3. Resistance

4. When Fantasy Dies

5. Human Beast

6. The Line

7. Fight

8. Tearing Down The Walls

9. Abyss Of Life

Sons Of Eternity sind:

Matthias Schenk – Gesang

Matthias Kirchgessner – Gitarre

Jonas Roßner – Gitarre

Freddy Müller-Schartl – Bass

Thomas Abts – Schlagzeug