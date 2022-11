Rockmania: rockt am 12.11. die Sporthalle in Willanzheim

Statt Last Show on Earth wieder Rockmania in der Sporthalle Willanzheim! Nach der Corona-Zwangspause freut sich Veranstalter Stefan Belik in Kooperation mit dem SV Willanzheim e.V. das vor zwei Jahren geplante Event am 12. November in der Willanzheimer Sporthalle nachzuholen.

Seine zwei “Zugpferde” Schistosoma und Silence sind zwar aus privaten Gründen abgesprungen, doch Stefan Belik, seines Zeichens DJ, überzeugter Rock- und Metalfan und langjähriger Organisator von Metal- und Rockveranstaltungen im Landkreis, wäre nicht Stefan Belik, wenn er nicht kurzfristig noch hochwertigen Ersatz finden würde: So geschehen mit den “Ersatzbands” für den 12. November, Sons Of Eternity, Vision Denied und als “Aftershowzuckerl” Mad Bizkit, die den Vergleich mit Silence und Schistosoma auf keinen Fall scheuen müssen!

Vision Denied aus Würzburg, vielen Rockfans sicherlich noch unter ihrem alten Namen Destinations Calling bekannt, stehen für straighten und rockigen Metal und freuen sich, bei der diesjährigen Rockmania mit an Bord zu sein.

Mad Bizkit, der Aftershowact, wurde speziell auch für das jüngere Publikum ausgesucht. Die Tributeband aus Ansbach hat sich, wie es der Name schon verrät, auf Songs von Limp Bizkit spezialisiert und soll für Stimmung und gute Laune am Ende des Abends sorgen.

Als Getränkespecial gibt es, wie auch in den Jahren zuvor, ein eigens abgefülltes, limitiertes “Rockmania Bier” von der Brauerei Kesselring Marktsteft – “das besonders würzig, malzig und süffig schmeckt”, verspricht der Veranstalter.

Der Hauptakt des Abends sind Sons Of Eternity – einige der Bandmitglieder werden für Fans und Gäste von der Rockmania keine Unbekannten sein: Es handelt sich nämlich um die neue Band von Matthias “Schenky” Schenk, ehemals Shylock. Mit der Hardrock- / Melodic Metal Formation konnte der Nenzenheimer auch über die Grenzen Deutschlands hinaus an der Seite von Bands wie Axxis und Bonfire Musikerfahrungen sammeln und auch Alben wie Pyronized, Welcome To Illusion oder Devotion erreichten vor allem bei den Fans Kultstatus. Nachdem er dreimal mit Erfolg die Rockgottesdienste in Nenzenheim anlässlich des Weinfestes initiiert hatte, besann sich der Musiker und Familienvater wieder auf seine musikalischen Rockwurzeln zurück und gründete mit Matthias Kirchgässner (bekannt durch Haggard), Jonas Roßner (ex-Beyond The Black), Freddie Schartel (ex-Apokrypha) und Thomas Abts (ex-Crisis) die Sons Of Eternity (Heavy Metal).

Am Rockmania Abend werden sie ihre kommende CD bereits dem Publikum präsentieren, die den Namen End Of Silence hat – ein zusätzliches Highlight also für die Rockmania Besucher.

Von der alten Running Order sind gerade noch die True Metaller von Madog aus Österreich sowie die aufsteigende Heilbronner Band Reternity übrig geblieben. Stefan Zörner von Reternity sowie Madog sind auch “alte” Rockmania Bekannte, Zörner war bereits mit seiner Vorband SpiteFuel bei Stefan Belik in Willanzheim.

Tickets gibt es bei der Bäckerei Ganz und Söder, die auch für die Willanzheimer Bevölkerung und den Ortsteilen eine besondere Überraschung bietet sowie beim Ticketburner und auch bei Stefan Belik persönlich. Parkplätze findet man rund um den neuen Sportplatz in Willanzheim und wegen der Umleitung (direkte Durchfahrt von Mainbernheim nach Willanzheim ist gesperrt) macht euch bitte rechtzeitig auf den Weg.