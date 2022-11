Battlesword: veröffentlichen Lyricvideo zu „Hound Of Hades“

Am 16. September erschien das neue Battlesword Album Towards The Unknown über MDD Records und hat seitdem etliche Höchstnoten in der weltweiten Fachpresse und einen großen Schwung an Features und Interviews abgeräumt. Mit Hound Of Hades veröffentlicht das Quintett nun ein Lyricvideo zu einem Song des Albums, welches nach der CD und limitierten Alubox/DigiPak Version demnächst auch als Vinyl über DocGator erscheinen wird. Wer auf einen Mix aus Melodic Death und skandinavischem Old School steht dürfte auf jeden Fall Freude am neuen Lyricvideo, sowie dem kompletten Album haben. Towards The Unknown enthält als Bonus die, von Dan Swanö remasterten, Songs der The 13th Black Crusade Maxi aus dem Jahr 2008 als Bonus.

Links:

https://www.facebook.com/Battleswordofficial

http://www.battlesword.de/