Battlesword: veröffentlichen „Memento (Te Hominem Esse)“ vom kommenden Album

Am 26. September erscheint mit (XX)V – Of Tales And Tragedies das neue Album der deutschen Vorzeige Melodic Deather Battlesword. Die darauf enthaltenen elf Songs bieten bei einer Spielzeit von fast 50 Minuten alles, was das geneigte Death Metal Herz begehrt. Die Band hat sich zudem, auch angesichts ihres 25-jährigen Bandjubiläums, mit dem Song Brethren Of The Sword quasi eine Hommage an sich selbst erlaubt und gegönnt. Wie schon beim Vorgänger wurde (XX)V im Big Easy Studio in Hennef von Michael „Freio“ Haas aufgenommen und gemixt, während das Mastering erneut in die Hände von Dan Swanö gelegt wurde. Das Album wird zudem neben der CD auch als Vinyl erscheinen. Die finale Tracklist findet ihr weiter unten und mit Memento (Te Hominem Esse) gibt‘s ab sofort die erste Kostprobe als Lyricvideo auf dem MDD-YouTube-Kanal. Check it out!

(XX)V – Of Tales And Tragedies Tracklist:

1. The Apparition

2. Memento (Te Hominem Esse)

3. Break The Seven Seals

4. Brethren Of The Sword

5. Into The Maelstrom Of Old

6. Follow The Deathbird’s Call

7. Obsidian Faces

8. Storm Of The Coffin-Born

9. The Days That Never Were

10. You Are The Fire

11. A New Hope

Live:

04.10.24 – RKW Viersen Record Release Event

05.10.24 – RKW Viersen Record Release Event

11.11.24 – Pitcher, Düsseldorf

16.11.24 – Parkhaus, Duisburg

30.11.24 – Helvete, Oberhausen

14.12.24 – Werkhof, Hagen

11.01.25 – Eventground (Underground), Wuppertal

Links:

https://www.facebook.com/Battleswordofficial

http://www.battlesword.de/