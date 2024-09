Jinjer: veröffentlichen neue Single “Rogue”

Die Modern Progressive Metal-Ikonen Jinjer haben ihre neue Single Rogue zusammen mit einem intensiven Musikvideo veröffentlicht. Der heftige Track beweist einmal mehr, dass Jinjer frei von jeglichen Genre-Regeln agieren, was das Quartett zu einem der spannendsten und außergewöhnlichsten Acts der Szene macht. Jinjer haben über die Jahre ihren eigenen, einzigartigen Sound perfektioniert und erhalten dafür weltweit Anerkennung, was etwa in Millionen von Streams und Video-Views über den gesamten Globus resultiert.

Der neue Track Rogue ist ein wütender Aufschlag, der deutlich macht, dass Jinjer kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es um ihre Musik geht, und mit jeder neuen Veröffentlichung den Druck aufrechterhalten. Rogue steht ab sofort auf allen Streaming-Diensten zur Verfügung.

Jinjer zu Rogue: „Unsere neue Single Rogue ist eine Reaktion auf viele Dinge… sie ist brutal ehrlich, sie ist direkt und einer der intensivsten Tracks, den Jinjer je veröffentlicht hat. Wir sind so aufgeregt bezüglich dieses neuen Tracks, des neuen Albums und allem, was noch kommen wird…“

Schau dir das Musikvideo zu Rogue hier an:

In den letzten 15 Jahren haben Jinjer auf weltweiten Tourneen und den größten Festivals Millionen von Menschen überrascht und begeistert. Dafür sprechen ausverkaufte Headliner-Shows sowie Konzerte in Ländern wie Dubai, den Philippinen, der Türkei, Japan und Südafrika. In diesem Jahr spielen Jinjer – neben Festival-Shows und eigenen Headline-Konzerten – auch als Special Guest für Sepultura auf deren Celebrating Life Through Death – European Farewell Tour 2024. Alle aktuellen Live-Termine hier:

Jinjer live 2024/25:

Jinjer in Nordamerika

mit Hanabie. & Born Of Osiris

20.09.24 – Sayreville, NJ / Starland Ballroom

21.09.24 – Brooklyn, NY / Metal Injection Fest

22.09.24 – Pittsburgh, PA / Roxian Theatre

23.09.24 – Toronto, ON / Danforth Music Hall

24.09.24 – Montreal, QC / M Telus

26.09.24 – Harrisburg, PA / HMAC

27.09.24 – Baltimore, MD / Baltimore Soundstage – Sold Out!

29.09.24 – Louisville, KY / Louder Than Life

01.10.24 – Charlotte, NC / The Fillmore

02.10.24 – Atlanta, GA / Buckhead Theatre

03.10.24 – Lake Buena Vista, FL / House Of Blues

04.10.24 – N. Myrtle Beach, SC / House Of Blues

06.10.24 – Houston, TX / House Of Blues

07.10.24 – San Antonio, TX / The Aztec Theatre

09.10.24 – Denver, CO / Ogden Theatre

11.10.24 – Las Vegas, NV / House Of Blues

12.10.24 – San Bernardino, CA / Mayhem Festival

13.10.24 – Sacramento, CA / Aftershock Festival

Celebrating Life Through Death – European Farewell Tour 2024

Jinjer als Special Guest für Sepultura

mit Obituary (Main Support) & Jesus Piece (Opener)

30.10.24 FR – Paris / Zenith Paris

31.10.24 DE – Offenbach Am Main / Stadthalle

01.11.24 DE – Hamburg / Inselparkhalle

02.11.24 DE – Köln / Palladium – Sold Out!

03.11.24 NL – S-Hertogenbosch / Sepulfest

05.11.24 BE – Brüssel / AB Box – Sold Out!

06.11.24 LU – Esch-sur-Alzette / Rockhal

08.11.24 UK – Manchester / Manchester Academy – Sold Out!

09.11.24 IE – Dublin / Olympia Theatre – Sold Out!

10.11.24 IE – Belfast / The Telegraph Building

11.11.24 UK – Glasgow / Barrowland Ballroom – Sold Out!

12.11.24 UK – London/ Hammersmith Apollo

14.11.24 CH – Zürich / The Hall

15.11.24 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

16.11.24 DE – München / Zenith

17.11.24 HU – Budapest / Barba Negra Red Stage

19.11.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

20.11.24 AT – Wien / Gasometer

21.11.24 PL – Katowice / Spodek

22.11.24 DE – Berlin / Columbiahalle – Sold Out!

23.11.24 CZ – Prag / O2 Universum – Sold Out!

24.11.24 CZ – Prag / O2 Universum

Lateinamerika Tour 2024

+ Special Guest: Heaven Shall Burn

30.11.24 BR – Porto Alegre / Opiniao

01.12.24 BR – Curitiba / Tork and Roll

03.12.24 BR – Belo Horizonte / Mister Rock

05.12.24 BR – Brasilia / Toinha

07.12.24 BR – Rio de Janeiro / Circo Voador

08.12.24 BR – Sao Paulo / Terra SP

10.12.24 AR – Buenos Aires / Teatro Flores

12.12.24 CL – Santiago / Teatro Caupolican

14.12.24 CO – Bogota / Calle 13

15.12.24 CR – San Jose / Pepper’s Club

18.12.24 MX – Guadalajara / C4 *

19.12.24 MX – San Louis Potosi / Centro de las Artes *

20.12.24 MX – Mexico City / Circo Volador *

*no HSB

Tourdaten 2025

19.01.25 US – Miami, FL / Shiprocked

06.-08.06.25 DE – Nürburg / Rock am Ring

06.-08.06.25 DE – Nürnberg / Rock im Park

… weitere folgen…

Jinjer stehen als Synonym für den eigenen Weg und das Brechen aller Regeln im Heavy Metal – was sie zuletzt mit ihrem erfolgreichen, vierten Studioalbum Wallflowers bewiesen haben. Völlig zu Recht zählt die Band als einer der spannendsten und vielversprechendsten Acts unserer Zeit! Jinjer präsentieren eine einzigartige Mischung aus Metalcore, Djent, Hardcore und Groove Metal und kombinieren diese mit progressiven Elementen. Die Live-Präsenz von Frontfrau Tatiana Shmayluk lässt den Atem stocken, während heftig groovende Riffs, außergewöhnliche Bass-Rhythmen und treibende Drums zu einem technischen Meisterwerk zusammenfinden.

Jinjer sind:

Tatiana Shmayluk – Gesang

Roman Ibramkhalilov – Gitarre

Eugene Abdukhanov – Bass

Vlad Ulasevich – Schlagzeug

