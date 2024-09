Nightwish: veröffentlichen neue Single „An Ocean Of Strange Islands“

In Erwartung ihres kommenden zehnten Studioalbums Yesterwynde teilen die finnischen Symphonic-Metal-Veteranen Nightwish heute einen neuen Song:

Der Song An Ocean Of Strange Islands bringt schiere Wucht, mit seinen massiven Gitarren, epischen Orchestrierungen und den phänomenalen Vocals von Floor Jansen. Klassisches Nightwish vom Feinsten! An Ocean Of Strange Islands nimmt uns mit auf das ultimative musikalische Inselhopping-Abenteuer und erinnert den Abenteurer daran, dass Glück am schönsten ist, wenn es geteilt wird.‘ Streame die Single hier: https://nightwish.bfan.link/an-ocean-of-strange-islands.a02

Sieh dir das Musikvideo hier an:

An Ocean Of Strange Islands ist die dritte Single aus dem kommenden neuen Studioalbum Yesterwynde von Nightwish, das am 20.09.2024 erscheinen wird. Bestelle das Album hier: https://nightwish.bfan.link/yesterwynde.a01„