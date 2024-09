Behemoth: kündigen die Veröffentlichung ihrer 30th Anniversary Liveshow „XXX Years Ov Blasphemy“ an

Die polnischen Extrem-Metal-Giganten Behemoth haben die Veröffentlichung ihres monumentalen Jubiläumskonzerts XXX Years Ov Blasphemy angekündigt, das ursprünglich im Jahr 2021 online gestreamt wurde. Die karriereübergreifende Show, die an drei verschiedenen Orten abgehalten und gefilmt wurde, hat eine Gesamtlaufzeit von 90 Minuten, aufgeteilt in drei verschiedene Acts. Dieses ganz besondere Set beinhaltet sowohl Fan-Favoriten als auch einige ausgewählte Deep Cuts, die Behemoth bisher nur selten live gespielt haben.

Für dieses Event gingen Behemoth aufs Ganze und brachten das Konzept der Streaming-Shows während der Pandemie auf eine ganz neue Ebene, mit einer kompletten Produktion, unglaublich detaillierten Bühnenaufbauten, atemberaubenden Fotos und einer High-End-Soundaufnahme.

Viel zu gut, um es nur einmal zu sehen oder zu hören. XXX Years Ov Blasphemy wird nun offiziell am 25. Oktober als 3CD + BluRay, 3LP und Digitales Album veröffentlicht.

Als Appetitanreger könnt ihr euch jetzt das Live-Video zum Song Cursed Angel Of Doom ansehen, der ursprünglich auf Behemoths erstem Demo, Endless Damnation, aus dem Jahr 1992 erschien.

Seht euch das Video zu Cursed Angel Of Doom hier an:

Cursed Angel Of Doom hier anhören: https://behemoth.bfan.link/cursed-angel-of-doom

Cursed Angel Of Doom hier vorbestellen / vormerken: https://behemoth.bfan.link/xxx-years-ov-blasphemy

Nergal kommentiert:

„This project encompasses the Behemoth mantra – Connecting the ancients with the modern era by building a bridge through each decade. Join us in this celebration of black metal and unholy worship, as we continue to outlive Jesus Christ himself!

We are delighted to put the spotlight on Cursed Angel Of Doom, the track that started it all. It signifies the beginning of an incredibly inspiring artistic journey that changed our lives forever.

Legions – we hope you enjoy“

Behemoth – XXX Years Ov Blasphemy

25. Oktober 2024

Act 1

1. Chant Of The Eastern Lands

2. Lasy Pomorza

3. Summoning (Of The Ancient Ones)

4. Blackvisions Of The Almighty

5. Cursed Angel Of Doom

6. Pure Evil And Hate

Act 2

1. The Thousand Plagues I Witness

2. Decade Ov Therion

3. Christians To The Lions

4. 44 (The Youth Manifesto)

5. Heru Ra Ha: Let There Be Might

6. Chant For Ezkaton 2000

Act 3

1. Demigod

2. At The Left Hand Ov God

3. Alas, Lord Is Upon Me

4. Ora Pro Nobis Lucifer

5. Rom 5:8

6. O Father O Satan O Sun!

Verfügbare Formate:

– 3CD + Bluray Mediabook

– 3LP (Gold / Silver / Clear)

– Digital Album

Live-Termine:

The Unholy Trinity Tour 2025

+ Satyricon

+ Rotting Christ

04-April – AT – Vienna, Gasometer

05-April – DE – Munich, Zenith

06-April – DE – Berlin, Columbiahalle

08-April – CH – Zurich, Halle 622

11-April – FR – Paris, Olympia

12-April – UK – London, O2 Brixton Academy

13-April – NL – Tilburg, 013 Poppodium

15-April – DE – Cologne, E-Werk

16-April – DE – Wiesbaden, Schlachthof

18-April – SE – Stockholm, B-K

20-April – NO – Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April – FI – Helsinki, Ice Hall

23-April – LV – Riga, Palladium

25-April – PL – Wrocław, Orbita Hall

26-April – DE – Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April – CZ – Prague, O2 Universum

Tickets: www.behemoth.pl

Über Behemoth:

In den Annalen des Metal gibt es keine Band, die mehr als Behemoth für ein unbeirrbares Bekenntnis zur zielstrebigen Missachtung von Erwartungen steht. Im Laufe ihrer bemerkenswerten 33-jährigen Karriere sind diese polnischen Höllenhunde – angeführt von Adam Darski, alias Nergal – mehr als nur die Architekten der legendären Extrem-Metal-Szene ihres Landes. Im Laufe von über drei Jahrzehnten und zwölf Alben hat Nergals einzigartige Vision Behemoth zu etwas gemacht, das weit mehr ist als eine bloße Black-Metal-Band. Jenseits jeglicher Genregrenzen sind sie zu nichts Geringerem als der Verkörperung von Rebellion, Individualität und unerschrockenem Selbstausdruck geworden, geprägt von einer belesenen Weltsicht und Weltoffenheit, die dazu geführt hat, dass sie sich mit allem herumschlagen mussten, von der Mainstream-Presse bis hin zur polnischen katholischen Kirche – was sich vor allem in Nergals Prozess wegen Blasphemie im Jahr 2010 manifestierte, der nur dazu diente, die tief sitzenden Heucheleien aufzudecken, die seine Musik in Frage zu stellen versucht.

