Tyson – Return Of The Beast

Artist: Tyson

Herkunft: Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Return Of The Beast

Spiellänge: 36:57 Minuten

Genre: Hardcore, Thrash Metal

Release: 03.05.2025

Label: Eigenvertrieb

Link: https://www.facebook.com/tyson.hwm

Bandmitglieder:

Gesang & Bass – André Koch

Gitarre – Pierre Dapper

Gitarre – Torsten Ziemann

Schlagzeug – Oliver Teschner

Tracklist:

1. Return Of The Beast

2. Counting Days

3. Nowhere Home

4. Apocalypse Survivor

5. Mexican Death

6. Bury Me In Darkness

7. Prisoners Of Time

8. Evolution Of Corruption

9. Poisoned Apples

10. Nuclear Assault

Ob Metal oder Punk, derzeit bringen sehr viele Bands aus Schleswig-Holstein Alben auf den Markt. Auch die Kieler Kultthrasher von Tyson melden sich nach sieben Jahren Albumpause zurück. Live konnte das Kieler Quartett Highlights als Special Guest von den Schweden Bullet oder bei Motorjesus setzen. Musikalisch sind Tyson dem Thrash Metal treu geblieben. Die zehn Tracks des neuen Albums wirken allerdings etwas aggressiver. Eine Spur Hardcore lässt sich nicht verleugnen, in ein Spartenkorsett waren die Vier noch nie einzuordnen. Return Of The Beast ist ihr viertes Album. Seit ihrem letzten Album ist viel in der Welt passiert. Deshalb setzen sie sich textlich mit dem aktuellen Weltgeschehen auseinander. Sie schlüpfen dabei in die Rollen von Flüchtenden, Überlebenden und Kriegstreibern. „Zwischen dystopischen Szenarien lösen sich Tyson mit einem Augenzwinkern aus der mentalen Umklammerung“ schreiben sie in ihr Infosheet. Sie besinnen sich im Sound auf ihre Anfänge, die schon sehr lange zurückliegen. Für die Aufnahmen gewannen sie wieder Ulf Nagel im Demolition Room Kiel. Die Studioarbeit zog sich vom März bis Oktober 2024 hin. Alle Tracks wurden live eingespielt und bewusst nicht „markttauglich zurechtgeschoben“, wie sie sagen. „Ehrliche Songs von einer ehrlichen Band.“ Diesen Satz unterschreibe ich sofort. Insbesondere den Titeltrack bekomme ich nicht mehr aus den Ohren. Aber auch Prisoners Of Time, Nowhere Home und der Nackenbrecher Bury Me In Darkness haben besonderes Augenmerk verdient. Als Weihnachtsgeschenk für die Fans gab es am 21.12.2024 schon einmal den kürzesten Track des Albums, Apocalypse Survivor, als Video-Vorgeschmack.

Ein Wort noch zum Albumcover. Die Kieler Koryphäe Peter „Pete“ Stoeckicht wurde für das Albumprojekt um Mithilfe gebeten und lieferte der Band das Albumcover „aus Bock“ als detailreiches Ölgemälde. Respekt dazu.

Die Vorstellung des Albums findet live zusammen mit einer weiteren Kieler Band Vladimir Harkonnen am 03.05.2025 in der Kieler Schaubude als offizielle Release-Party mit Album-Sale und neuem Merch statt. Erhältlich ist das Album nach dem Release direkt bei der Band über Facebook oder bei ihren Konzerten. Wie mir die Band bestätigt, wird es zum ersten Mal eine limitierte Vinylausgabe geben. Nähere Details wurden mir jedoch nicht gewährt. Die gibt es selbst für mich erst zur Releaseparty.