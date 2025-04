Time For Metal und das Bambi Galore gratulieren Stefan aus Lorup und Michael aus Boostedt zu jeweils 2 Tickets für das Venom Inc., Krisiun, Hate und Ater Konzert am 02.05.2025 im Kronensaal in Hamburg.

Bands: Venom Inc., Krisiun, Hate und Ater

Datum: 02.05.2025

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: https://www.kulturpalast.live/veranstaltung/Venom-Inc.-Krisiun-Hate-Ater-1736