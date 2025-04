Artist: AKa Rinde

Herkunft: Deutschland

Album: Kids

Genre: Akustik Punk, Hardcore, Jazz, Noise, Folk

Spiellänge: 37:45 Minuten

Release: 25.04.2025

Label: Noisolution

Link: https://www.facebook.com/An3Dyse

Bandmitglieder:

Alles – Andrej Dietrich

Tracklist:

Blu Tuesday K.u.r.z.b.e.f.e.h.l. Tough Its The Way Rolander HighFive Fisch Sicher Unter!!! Breathe Es Ist Wie Es Ist – Welt Verändern

Da hat das superbe Berliner Label Noisolution ja mal wieder etwas Extraordinäres an Land gezogen. Am 25.04.2025 erscheint das Debütalbum Kids von AKa Rinde über das Label als CD und auf Vinyl. Wer Glück hatte, konnte das Album bereits am 06.04.2025 in der exklusiven Club-100-Vinyl-Edition direkt im Shop bei Noisolution ergattern.

Kids ist zwar das Debütalbum von AKa Rinde, hinter AKa Rinde steckt allerdings ein Altbekannter der Szene. Ich sag einfach einmal: „Sag Hans zu mir.“ Und wer jetzt die Dÿse kriegt, hat Recht. André – An3 – Dietrich, die eine Hälfte von den Noiserockern Dÿse, steckt nämlich hinter diesem Projekt. Er hat einfach einmal seinen Kumpel/Kollegen Jarii van Gohl weggelassen und macht es dieses Mal mit seiner Gitarre alleine, indem er ein Soloalbum mit Akustikgitarre aufgenommen hat. Jetzt sollte aber niemand ein Singer/Songwriter, oder Herz/Schmerz-Album erwarten, denn wer André kennt, erwartet sicher auch keinen Betroffenheits-Singer-/Songwriter-Pop. Also noch mal: Hier muss keinem die Dÿse gehen!

Stilistisch lässt sich das Ding dann auch überhaupt nicht einordnen. Was ihr erwarten dürft, sind epische, vertrackte und rhythmische Sachen, die ihr irgendwo zwischen Jazz, Hardcore, Noise, Rock oder wo sonst auch immer einordnen dürft, wenn ihr sie denn wirklich in Schubladen einordnen wollt.

Alle neun Songs auf dem Album Kids sind auf jeden Fall André Dietrichs Kinder. Und wie es mit den Kindern halt mal so ist, sind sie alle recht unterschiedlich und so auch die Songs auf diesem Album. Ein Regelwerk für seine Songs hat der Künstler dabei wohl nicht, und gerade das macht den Spaßfaktor bei diesem Album aus. Handgemacht, roh, manchmal sanft und ein anderes Mal voller Energie und laut, das sind die Songs auf Kids. Alles mit viel Liebe zum Detail und voller Überraschungen. Der Hörer sollte darauf gefasst sein, dass er auf das Unerwartete trifft. Damit kann er zumindest rechnen.

Gleich mit dem ersten Song Blue Tuesday heißt es „Time to wake up.“ Und gleich sind wir wach, um den K.u.r.z.b.e.f.e.h.l. entgegenzunehmen. Schon jetzt ist klar, dass André Dietrich als „Lonerider“ auch auf seinem Soloalbum seinen eigenen Weg geht. Melodien treffen auf Noise. Dafür gebe ich ihm jetzt schon einen HighFive, obwohl dazwischen noch Tough Ist The Way und Rolander liegen. Der Fisch stirbt bei diesem schrägen Tempo sicher eines Infarktes und geht dabei Sicher Unter. Bestimmt! Oder doch nicht?

Mit Mrs. Breath dürfen wir im hohen Gras beim Zirpen der Grillen einmal ausgiebig Luft holen, bevor wir feststellen, dass Es Ist Wie Es Ist, wenn wir es nicht ändern. Die Welt verändern müssen wir zuerst einmal vor unserer eigenen Tür.

Wer AKa Rinde demnächst live sehen möchte, kann das an folgenden Terminen hautnah bei folgenden Clubkonzerten:

15.05.2025 DE – Chemnitz – Atomino

16.05.2025 DE – Karlsruhe – alte Hackerei

17.05.2025 DE – Erfurt – Engelsburg

18.05.2025 DE – Hannover – Nordstadtbraut w/ The Pighounds

19.05.2025 DE – Mainz – Kulturcafe am Unicampus

20.05.2025 DE – Düsseldorf – Ratinger Hof w/ The Pighounds

21.05.2025 DE – Köln – Sonic Ballroom

22.05.2025 DE – Hamburg – Hafenklang

23.05.2025 DE – Halle – Objekt 5

24.05.2025 DE – Potsdam – Waschhaus

28.05.2025 DE – Berlin – Neue Zukunft