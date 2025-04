Wacken Open Air: kündigt 30 neue Acts an

Wacken, 20.04.2025– Nur noch 101 Tage bis zum Metal-Showdown des Jahres! Pünktlich zum Osterwochenende gibt es neue Ankündigungen für das Wacken Open Air 2025.

Dänemarks Exportschlager D-A-D, die schwedischen Hardrocker Nestor und Wiens lauteste Rock-Gang, Vulvarine stoßen zum Line-Up hinzu.

Im Bereich Power Metal gibt es ebenfalls Verstärkung: Mit dabei sind sowohl die seit 1979 aktiven Koryphäen Nightmare als auch die Senkrechtstarter Induction rund um Gitarrist Tim Hansen, der in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters, Helloween-Sänger Kai Hansen, tritt.

Das Industrial Duo Skynd widmet sich in den Texten wahren Verbrechen und sorgten bei den W:O:A-Fans 2019 bereits das erste Mal für Gänsehautmomente. Bad Loverz sind auf ihre Art ebenfalls keine Unbekannten und werden zu ihrem W:O:A-Debüt das Glam-Rock-Genre in allen Formen und Farben zelebrieren!

Zu den Neuankündigungen gehören außerdem die Post Hardcore-Ikonen Helmet, die skandinavischen Black Metaller Dark Funeral, die britischen Punklegenden UK Subs, die deutsche Metalcore-Nachwuchshoffnung From Fall To Spring sowie der „Duke of Spook“ höchstselbst, Wednesday 13.

Ein weiteres Highlight wird der erste Auftritt von Jazz-Pianist und -Komponist Joja Wendt sein, der eine Special Iron Keys Show verspricht, sowie die Rückkehr von Comedy-Superstar Torsten Sträter. Letzterer gab sein Wacken Open Air-Debüt bereits 2023 und wird nicht nur seine schwarze Mütze, sondern auch seinen einzigartigen schwarzen Humor wieder auf den Acker bringen. Frei nach seinem Motto: „Gib immer 100 Prozent – außer beim Blutspenden!“

Alle Line-Up-Ergänzungen im Überblick:

Bad Loverz, D-A-D, Dark Funeral, Dymytry, Drowning Pool, Extermination Dismemberment, Fit For A King, From Fall To Spring, Graphic Nature, Graveyard, Helmet, Induction, Joja Wendt, Mambo Kurt, Nasty, Nightmare, Nestor, Neckbreakker, Non Est Deus, Sacrifire, Skyline, Skynd, Seasons In Black, Soulbound, Torsten Sträter, Wednesday 13, UK Subs, Voodoo Kiss, Vulvarine & Zeke

Und hier noch ein wichtiger Termin: Ab Freitag, 25. April, um 10 Uhr ist die Buchung des Access Pass für alle Camping-Areas im Wacken-Ticketcenter möglich. Damit setzt das Wacken Open Air sein 2024 neu eingeführtes und erfolgreich umgesetztes Anreise-Konzept fort. Wie im letzten Jahr können Fans schon ab Sonntag (27. Juli) anreisen. Das bedeutet eine volle Woche Wacken für die Metalheads!

Weitere Infos zum Access Pass gibt es hier.

Bei Wacken-United-Tickets ist der Access Pass inbegriffen. Alle Informationen zu diesem exklusiven Angebot finden sich hier.