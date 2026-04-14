Graphic Nature: melden sich mit ihrer neuen Single und dem dazugehörigen Video „Faceless“ zurück

Das Londoner Quartett Graphic Nature meldet sich mit der neuen Single Faceless zurück – ein wilder Brocken Nu-Metalcore, der sich mit Identität, Druck und dem Drang beschäftigt, alles auf das Wesentliche zu reduzieren. Der Track zeigt die rohe, kathartische Seite der Band, bleibt dabei aber direkt und geerdet. Die Veröffentlichung – zugleich die erste über ihr neues Label Century Media Records – erscheint kurz vor ihrer exklusiven Headline-Show in London am 30. April. Faceless ist ein Song für Momente, in denen sich alles etwas zu real anfühlt – oder einfach, um laut aufzudrehen und für einen Augenblick den Kopf freizubekommen.

„Faceless ist der Beginn einer neuen Ära von Graphic Nature“, erklärt Frontmann Harvey Freeman. „Wir haben viel Zeit damit verbracht herauszufinden, wohin wir mit unserem neuen Sound wollen. Unsere gemeinsamen Einflüsse haben den Weg für das geebnet, was wir geschaffen haben. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass diese Single über unser neues Label Century Media erscheinen wird.“

Graphic Nature entwickeln sich zunehmend zu einer der kompromisslosesten Stimmen im modernen Heavy-Bereich. Die Band verbindet den rauen Vibe von Nu Metal mit der Wucht und Präzision zeitgenössischen Metalcore. Seit ihrem Debütalbum A Mind Waiting To Die (2023) und dem Nachfolger Who Are You When No One Is Watching? ein Jahr später haben sie sich einen Ruf für intensive, groovegetriebene Songs erarbeitet, die Frustration, Identität und den Druck des modernen Lebens in eine unmittelbare, rohe Klangsprache übersetzen.

Mit wachsender Live-Präsenz und einer Reihe immer selbstbewussterer Releases schlagen Graphic Nature nun ein neues Kapitel auf. Mit noch härteren Klangtexturen und geschärften konzeptionellen Ansätzen verfeinert die Band ihren Sound weiter – vertraut und zugleich zukunftsgerichtet – und positioniert sich damit als einer der wichtigsten und konfrontativsten neuen Heavy-Acts aus dem Vereinigten Königreich.

Kommende Live-Termine:

April

30: London – The Dome

July

04: Pilsen – Fajtfest

August

03: Dublin – Academy (w/ Northlane)

04: Belfast – Limelight 2 (w/ Northlane)

06–09: Kortrijk – Alcatraz Festival

06–09: Walton-On-Trent – Bloodstock Festival

Graphic Nature sind:

Harvey Freeman – Gesang

Pete Woolven – Gitarre

Matas Michailovskis – Gitarre

Jack Bowdery – Schlagzeug