Devil’s Train: veröffentlichen ihr gleichnamiges Debüt erstmals auf Vinyl

Als „Hard Rock für’s Cabrio – oder für den Tanz an der Stange“, wurden Devil’s Train auf Laut.de treffenderweise tituliert, denn bei der Allstar Formation geht es definitiv heiß zu. Ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 2012 strotzte vor Adrenalin und Testosteron, knallharten Rhythmen und messerscharfen Riffs. Über alledem thronte die Stimme von R.D. Liapakis, dem gegenwärtigen Frontmann der Michael Schenker Group sowie der Heavy Metal Institution Mystic Prophecy. Mit seinem rauen Organ verlieh der gebürtige Grieche den 12 Tracks den nötigen Kick und versetzte Granaten wie Roll The Dice, das eröffnende Fire And Water oder die Bandhymne Devil’s Train sprichwörtlich in Ekstase. Mit American Woman zollten Devil’s Train dem Rock’n’Roll der 70er Tribut, welchen die Musiker alle im Blut haben.

Für den nötigen Groove bei Devil’s Train sorgt die Schlagzeug-Legende Jörg Michael (ex-Saxon, ex,-Stratovarius, ex-Running Wild u.a.) sowie der Finne Jari Kainulainen (Masterplan, ex-Evergrey, ex-Statovarius), während als Gitarrist Lakis Ragazas (später u.a. Mystic Prophecy) in die Saiten griff und das teuflische Quartett komplettierte.

Am 19. Juni erscheint dieses legendäre Debütalbum erstmals auf farbigem, dunkelrotem Vinyl sowie als Re-release im CD Jewelcase. Wer das Stück Hard-Rock-Geschichte bis dato verpasst hat und seinem Plattenspieler etwas Gutes tun will, der sollte sich den Termin rot anstreichen.

„Ich bin glücklich, dass wir trotz der turbulenten Zeit innerhalb der Branche noch am Start sein können und mit Fireflash Records ein Label gefunden haben, dass mit derselben Euphorie und Wertschätzung zur Sache geht, wie wir als Musiker. Mich freut es ungemein, dass unser Debütalbum und in Kürze auch dessen Nachfolger II endlich zu Vinyl-Ehren kommt, denn unser Sound gehört auf Platte. Meine musikalischen Vorbilder kommen aus den 70er und 80er-Jahren, da gab es lange nur Vinyl und das musste knistern und entsprechend zelebriert werden. Die Scheibe ist blutrot wie unser Logo auf dem Cover und brennt förmlich, wie wir damals – und heute! Da auch die CD damals recht schnell ausverkauft war und nie nachgepresst wurde freut es mich zudem, dass es auch eine neue CD-Auflage gibt und somit jeder auf seine Kosten kommt“, gibt Frontmann R.D. Liapakis zu Protokoll.

Im Anschluss veröffentlichten Devil’s Train die Alben II (2015) sowie Ashes & Bones (2022) und schreiben derzeit Songs für ein neues, viertes Album, das im Frühjahr 2027 über Fireflash Records erscheinen soll.