Devil’s Train: veröffentlichen Musikvideo zu „You Promised Me Love“ kurz vor Album-Release

Kurz vor dem Release des neuen Albums Ashes & Bones und Devil’s Train haben noch eine Kleinigkeit für euch!

Am Mittwoch, 22. Juni, kommt die neue Single inklusive Musikvideo zu You Promised Me Love! Schaut euch das Video hier an:

Der Track stammt aus dem kommenden gleichnamigen Album der Band, Ashes & Bones, das am 24. Juni 2022 über ROAR! Rock of Angels Records veröffentlicht wird!

Hier bekommt ihr alle Infos zu Devil’s Train und dem neuen Album:

Vorbestellung des Albums hier: https://bit.ly/devils_train_ashes_and_bones

Devil’s Train online:

Facebook: fb.me/devilstrain

Instagram: instagram.com/devils.train