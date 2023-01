Chris Boltendahl’s Steelhammer: unterschreiben bei ROAR! Rock Of Angels Records

ROAR! ist stolz, die Unterzeichnung mit dem legendären deutschen Heavy Metal-Aushängeschild und der unverwechselbaren Stimme von Grave Digger, Chris Boltendahl, bekannt zu geben. Nach mehr als vier Jahrzehnten im Metal-Business wird er 2023 sein erstes Soloalbum unter der Flagge Chris Boltendahl’s Steelhammer veröffentlichen.

Mit Tobias Kersting (Gitarren, Ex-Orden Ogan), Lars Schneider (Bass, Ex-Orden Ogan) und Patrick Klose (Schlagzeug, Iron Savior) hat sich Chris eine illustre Gilde hervorragender Musiker an Bord geholt, die ihn in seinem Bestreben, als echte Band zu agieren, tatkräftig unterstützen werden. Was kann man erwarten? Eine glühende Classic Heavy/Power Metal-Mischung, die sich am besten mit „Grave Digger meets Metal Church“ beschreiben lässt, mit knallenden Dampfern, flotten Hymnen, groovenden Monstern, filigranen Riffings und Soli der Weltklasse … alles, was das Herz und das Ohr eines echten Metalheads begehrt!

Einen ersten einladenden Soundschnipsel könnt ihr euch hier anhören:

Weitere Details und Enthüllungen folgen bald, bleibt dran!

Chris Boltendahl’s Steelhammer sind:

Chris Boltendahl (Gesang)

Tobias Kersting (Gitarren)

Lars Schneider (Bass)

Patrick Klose (Schlagzeug)

Chris Boltendahl’s Steelhammer online:

Facebook: https://www.facebook.com/ChrisBoltendahlsSteelhammer

Instagram: https://www.instagram.com/chrisboltendahlssteelhammer/