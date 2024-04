Wade Black’s Astronomica – The Awakening

Der schwedische Sänger Wade Black startet dieses Frühjahr mit The Awakening durch. Unter dem Banner von Wade Black’s Astronomica gibt der Frontmann den Ton an und bringt in 55 Minuten elf Songs auf die Platte. Veröffentlicht wurde das gute Stück bereits Anfang März über Roar! Rock Of Angels Records und verkörpert klassischen Heavy Metal der späteren Achtziger. Für das Projekt ist es das erste Lebenszeichen und ist als Digipak, limitierte Schallplatte und natürlich digital erschienen. Neben Wade fungieren Rich Marks, Patrick Johansson und James Fox als feste Säulen. Unterstützungen bekommen sie von Tobias Kersting beim Track Hellwalker sowie von Chris Boltendahl’s Steelhammer.

Technisch läuft das Projekt in Grave Digger, Astral Doors oder auch Stormworrior Bahnen, nur um ein paar Namen zu nennen. Grundsätzlich kratzen die Künstler an so vielen Heavy Metal Acts der Achtziger und Neunziger, dass eine Aufzählung hier gar keinen Sinn ergeben würde. Neben den Power Parts setzen Wade Black’s Astronomica auf melodische, ruhigere Momente. Wade Black macht einen ähnlich guten Job, den man von Crimson Glory, Leatherwolf oder auch Seven Witches kennt. Was nach den ersten Durchläufen fehlt, ist die Hitdichte. Gute Songs kommen über diesen Status nicht hinaus und schaffen es leider nicht, ganz oben anzuklopfen. Mit Deceiver und Protectors Of The Realm gelingt ein sauberer Start, im Anschluss verflacht die Drehscheibe hörbar und bleibt im breiten Heavy Metal Kosmos hängen. Mit dem Blick in die Zukunft servieren sie ein erfrischendes Klangbild und werden dem Astronomica Part im Projektnamen gerecht. Klare Höhepunkte kann man in diesem Kollektiv nicht ausmachen. Zum nebenherlaufen lassen reicht The Awakening allemal und auch die Wade Black Fangruppe wird zufriedengestellt. Abgeschlossen mit Letter From Hell und Sirens bleibt ein gutes Gefühl und eine Restspannung aufs zweite Werk des Quartetts.

