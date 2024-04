Category 7: neue Band mit John Bush, Phil Demmel, Mike Orlando, Jack Gibson und Jason Bittner schließen sich Metal Blade Records an

Metal Blade Records freut sich, die neue Band Category 7 mit Sänger John Bush, den Gitarristen Phil Demmel und Mike Orlando, Bassist Jack Gibson und Schlagzeuger Jason Bittner in ihrem legendären Roster begrüßen zu dürfen!

Mit erfahrenen Musikern von legendären Bands wie Anthrax, Armored Saint, Adrenaline Mob, Machine Head, Overkill, Exodus und Shadows Fall ist es schwer, Category 7 nicht als Supergroup zu betrachten. Die Ursprünge der Band begannen mit Gesprächen zwischen Demmel und Orlando über ihren gemeinsamen Wunsch, eine Hardrock-Band mit zwei Lead-Gitarren zu gründen, die an Bands der 70er Jahre wie Thin Lizzy erinnert. Bittner war der nächste, der sich dem Gespräch anschloss, gefolgt von Gibson. Nachdem sie einige erste Stücke komponiert hatten, war es offensichtlich, dass der einzige Sänger, der in das Konzept passen würde, Bush sein würde.

Dazu Bush: „Mike Orlando’s and Phil Demmel’s awesome riffs made writing lyrics over the music a piece of cake. The rhythm tandem of Bittner and Gibson rounded out the sound and the connection felt like it was put together in the stars. Obviously, everyone being a veteran of the metal scene made it that much easier.“

Aufgrund von Demmels und Bushs langjährigen Beziehungen zu Metal Blade Records schien dies das perfekte Zuhause für die Band zu sein. Das Label stimmte zu, und so wurde schnell eine Verbindung geschmiedet.

Brian Slagel, der Gründer von Metal Blade Records, kommentiert das Signing wie folgt:

„Happy to welcome Category 7 into the Metal Blade family. Of course, some of them are already in! Seriously love working with this crew and it’s great stuff!“

So vernichtend und konfrontativ wie eine bewaffnete Rebellion und so heftig melodisch wie infektiöse Riffs und aggressiver Gesang sein können, ist Category 7 eine neue Art von Hard Rock, die der geschichtsträchtigen Vergangenheit ihrer Mitglieder gerecht wird. Das Debüt von Category 7 wird diesen Sommer veröffentlicht, die erste Single erscheint am 2. Mai. Haltet euch bereit für weitere Details!

Category 7 online:

http://category7official.com

https://www.facebook.com/category7band

https://www.instagram.com/category7band