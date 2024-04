Iron Jinn: die Psychedelic Rock Band kündigt deutsche Auftritte an

Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer elektrisierenden Performance auf ihrer Album-Release-Party am letzten Wochenende steht die experimentelle holländische Psychedelic-Rockband Iron Jinn kurz davor, das Publikum in ganz Deutschland mit drei mitreißenden Live-Shows im Mai zu verzaubern. Frisch von der Veröffentlichung ihres Albums Live At Roadburn, das die Essenz ihrer unvergesslichen Festivalshow einfängt, ist die Band bereit, die Fans in die Tiefen ihres klanglichen Universums zu entführen.

Das Album, das jetzt über Lay Bare Recordings auf schwerem Doppel-Schwarz-Vinyl erhältlich ist, wurde weithin gelobt und erntete Anerkennung für seine rohe Energie, fesselnden Improvisationen und die faszinierenden Klanglandschaften. Nun haben Fans in Deutschland die Möglichkeit, die Magie aus erster Hand zu erleben, wenn Iron Jinn ihre mit Spannung erwartete Tour startet.

Die drei Shows werden die charakteristische Mischung der Band aus Experimentierfreude, Psychedelik und roher Rockenergie präsentieren. Von hypnotischen Grooves bis hin zu transzendenten Gitarrensoli verspricht Iron Jinn ein unvergessliches Erlebnis für Musikliebhaber aller Couleur.

Tourdaten:

17.05.2024 – Immerhin, Würzburg

18.05.2024 – Gockelscream, Dresden

19.05.2024 – Reset Club, Berlin w/ Children