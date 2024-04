Pain: veröffentlichen neue Single „Push The Pusher“

Am 11. April veröffentlichten Pain ihre neue Single Push The Pusher. Dieser Track, der ihre Fähigkeit demonstriert, Electro-Grooves mit Fist-Pumping-Rock zu verbinden, wird mit einem atemberaubenden Clip präsentiert, der von einem engagierten Video-Team, Midjourney und AI-Tools erstellt wurde. Alle Bilder im Video wurden von KI generiert und von zwei Künstlern, Dmitry Alekseev und Sergey Kozlov, animiert, die dieses besondere Video in 2,5 Monaten erstellt haben. Die Schöpfer arbeiteten mit einer einzigartigen Methode und entwickelten dieses Meisterwerk für Push The Pusher. Pain sind zurück und beweisen, dass sie innovativer, unterhaltsamer und mutiger sind als je zuvor. Das neue Album I Am wird am 17. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Mehr Infos zu Pain und ihrem kommenden Album I Am findet ihr hier:

Pain online:

Website: https://www.painworldwide.com

Facebook: https://www.facebook.com/OfficialPain

Instagram: https://www.instagram.com/painbandofficial