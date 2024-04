Folterkammer – Weibermacht

Artist: Folterkammer

Herkunft: New York, USA

Album: Weibermacht

Genre: Symphonic Black Metal

Spiellänge: 45:33 Minuten

Release: 19.04.2024

Label: Century Media Records

Link: https://www.facebook.com/folterkammer.music/

Bandmitglieder:

Gesang – Andromeda Anarchia

Gitarre – Zachary Ezrin

Schlagzeug – Brendan McGowan

Gitarre – Darren Hanson

Bass – Laurent David

Tracklist:

Anno Domina Leck Mich Die Unterwerfung Kuess Mir Die Fuesse Algolagnia Herrin Der Schwerter Das Peitschengedicht Venus In Furs (Cover Version)

Auf Folterkammer bin ich irgendwann mal im letzten Jahr aufmerksam geworden. Da ich Die-Hard-Fan der Extreme Metaller Imperial Triumphant bin, habe ich mich einfach mal umgeschaut, was die einzelnen Musiker denn noch so machen. Dabei habe ich herausgefunden, dass deren Frontmann Zachary Ezrin mit Folterkammer noch ein anderes Projekt am Start hat. Das Debüt Die Lederpredigt von Folterkammer mir direkt auf Vinyl besorgt und diese von Zachary Ezrin bei dem Konzert letztes Jahr in Bochum signieren lassen. Dort habe ich mich mit ihm auch über Folterkammer unterhalten und von ihm erfahren, dass ein Nachfolger für Die Lederpredigt in der Pipeline ist und man über eine Tour nachdenkt.

Der Nachfolger des Debüts nennt sich Weibermacht und wird nach dem Labeldeal mit Century Media am 19.04.2024 über das Label als CD und auf Vinyl in der Farbe Transparent Bottle Green für Europa und in Baby Pink für die USA erhältlich sein.

Folterkammer bieten dem Hörer ein vollkommen anderes Klangerlebnis, indem sie Elemente aus Barockmusik, Black Metal, Oper, Jazz und Klassik vermischen. Dies macht das Quintett so gut, dass sich dann daraus ein tolles Hörerlebnis entwickelt. Weibermacht, das Debüt bei Century Media, wird von ihrem Goldkehlchen Andromeda Anarchia auch gerne ins Englische als „Bitch Power“ übersetzt. Die Imperial Triumphant Fans kennen die stimmgewaltige Dame übrigens von Gastauftritten bei den Alben Vile Luxury, Alphaville, Spirit Of Ecstasy.

Andromeda Anarchia ist eine stimmgewaltige, klassisch ausgebildete Opernsängerin, die über mehrere Oktaven agiert, im Grunde genommen alles in Grund und Boden versinken lässt und das noch himmlisch schön. Eine Opernstimme, der sie mitunter einige beißende und keifende Schreie hinzufügt. Diese Stimme, angereichert mit (symphonischen) Black Metal scheint jenseits von dieser Welt zu sein. Irgendwie war ich bereits beim Debüt Die Lederpredigt damals schockverliebt. Die Liebe zu Folterkammer wächst mit dieser Bitch Power / Weibermacht noch einmal stark. Die (deutschen) Texte sind im BDSM-Bereich angesiedelt. Zunächst dachte ich noch, dass das New Yorker Quintett die Texte überhaupt nicht versteht, da sie ja in Deutsch gehalten sind. Aber nein, Andromeda Anarchia lebt zwar in New York, wurde allerdings in der Schweiz geboren. Von daher gehe ich davon aus, dass sie genau weiß, was sie da singt. Ihre vier Begleiter vielleicht nicht unbedingt, aber die sind ihr in der Folterkammer / Torture Chamber sowieso total ausgeliefert. Gleich beim ersten Song Anno Domina ist sie als Domina zur Stelle und holt die Peitsche raus! Ja, die Peitsche kann man im Song richtig knallen hören.

Es wird allerdings noch härter. Wie sie Leck Mich fordert, ist schon sensationell und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da in Deutschland einen Indexeintrag gibt. An die FSK: Ach, Leck Mich! „Hoppe Hoppe Reiter, wenn sie peitscht, dann schreit er …“ so fängt Die Unterwerfung an und man muss ihrem Wunsch Kuess Mir Die Fuesse einfach nachkommen.

Ich zitiere hier mal aus Algolagnia: „Du willst Schmerz? Wir geben Dir Schmerz! Ahhh …“ Der Hörer bekommt in Weibermacht den musikalischen Schmerz, süß und scharf; düster und beunruhigend zugleich. Die gewollte Soundapokalypse für den Symphonic Black Metaller, serviert von der Herrin Der Schwerter in der Folterkammer. Andromeda Anarchia rezitiert Das Peitschengedicht voller Wollust und Qual. Zum Schluss gibt es noch ein Cover der Venus In Furs, den Andromeda Anarchia wahrlich zu sein scheint! Was sage ich denn bloß, wenn das Cover genialer ist als schon das tolle Original von Velvet Underground! Geil!!! Das trifft übrigens auf das gesamte Album zu. Solch eine Aussage bei einem Cover gibt es von mir als bekannten Cover-Hasser übrigens mega selten.

Besonders hervorheben neben der Musik muss ich an dieser Stelle noch das geniale Cover des Künstlers Eliran Kantor (Immolation, Heaven Shall Burn), welches ebenfalls recht provokant wirkt.

Folterkammer sind zurzeit zusammen mit Witching in den USA auf Tour! Eine Germany Tour in einem (BDSM) Club demnächst wäre natürlich auch sehr geil.