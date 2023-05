Jesus Piece – …So Unknown

Die Hardcore-Band Jesus Piece aus Philadelphia hat ihr zweites Studioalbum mit dem Titel …So Unknown am 14.04.2023 über Century Media veröffentlicht. Das Album besteht aus zehn Songs mit einer Gesamtspielzeit von 27:45 Minuten. Das Genre des Albums ist hauptsächlich Hardcore mit einigen Einflüssen aus dem Metalcore, jedoch überwiegt der Hardcore-Stil. Die Intensität des Albums ist hoch, aber es fehlt an eingängigen Melodien, die im Ohr bleiben. Stattdessen bietet das Album eine relative Eintönigkeit, die jedoch durch viel Bewegung ausgeglichen wird. Obwohl die Platte insgesamt eher kurz ist, sind die Songs meist 2-3 Minuten lang und servieren damit eine schnelle und intensive Erfahrung. Doch trotz der hohen Intensität ist der Ertrag für den Hörer eher gering. Stücke wie Tunnel Vision oder An Offering To The Night bleiben nicht wirklich nachhaltig im Kopf.

Insgesamt ist …So Unknown daher nur ein solides zweites Album von Jesus Piece, dem es deutlich an Höhepunkten mangelt. Von der Konkurrenz kann man sich alles andere als abheben. Die kernigen Riffs und brachialen Beats lassen zwar die Muskeln zucken, eine deftige Wall Of Death dürfte man damit jedoch nur schwer in Gang bringen. Fans des Hardcore-Genres sollten den Newcomern jedoch eine Chance geben. Der amerikanische Sound lässt Parallelen zu Genregrößen zu. Grundsätzlich ist die fünf Mann starke Truppe nicht schlecht, nur fehlt es ihnen noch an der zündenden Idee oder dem Mut, mal aus der Reihe zu tanzen. Im Noise Modus pflügen sie durch die Scheibe, ohne mit Schärfe den Hörer direkt anzugehen. So bleibt die gute halbe Stunde höhepunktarm auf einem technisch hohen Niveau mit Luft nach oben und einer guten Portion Potenzial, das noch weiter ausgeschöpft werden muss, um bei den großen Fischer mitschwimmen zu können.

