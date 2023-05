Critical Mess: Abschiedskonzert am 08.07.2023 im Chéz Heinz Hannover

Critical Mess verabschieden sich nach über einem Jahrzehnt Bandgeschichte mit einem finalen Konzert im Chéz Heinz in Hannover.

Die fünfköpfige Death Metal Band wurde 2012 gegründet, hat seitdem eine treue Fangemeinde aufgebaut und viele Liveshows in Deutschland und Europa gespielt. Mit ihrem einzigartigen Death Metal Stil haben sie sich einen Namen in der Szene gemacht und sogar zur Prime-Time bei Sat 1 im Fernsehen für ordentlich Aufruhr gesorgt.

Das Abschiedskonzert am 8. Juli wird eine emotionale Nacht für die Bandmitglieder und ihre Fans. Sie werden die Bühne ein letztes Mal gemeinsam betreten, um in einem Heimspiel ihre treue Anhängerschaft zu feiern und sich für ihre langjährige Unterstützung zu bedanken. Die Bandmitglieder haben eine enge Freundschaft aufgebaut, die auch nach dem Ende von Critical Mess bestehen bleibt. Sie sind stolz darauf, dass sie sich nicht im Streit trennen, sondern in Freundschaft und gegenseitigem Respekt.

„Es wird eine bittersüße Nacht für uns“, sagt Komponist und Gitarrist Marco Schauff. „Wir haben so viele Jahre zusammen verbracht und eine Menge großartige Erinnerungen gesammelt und Freundschaften schließen können. Aber wir sind auch aufgeregt für die Zukunft und die neuen musikalischen Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen.“.

Das Konzert wird ein Höhepunkt der Bandgeschichte sein, ein letzter Gruß an ihre Fans und ein Abschiedsgeschenk an sich selbst. Critical Mess werden an diesem Abend noch einmal alles geben und die Bühne regelrecht zersägen – halt so, wie sie es immer schon getan haben.

Das Abschiedskonzert von Critical Mess am 8. Juli im Chéz Heinz wird ein unvergesslicher Abend für alle Beteiligten. Fans und Freunde sind herzlich eingeladen, sich anzuschließen und gemeinsam mit der Band das letzte Kapitel der Critical Mess-Ära zu schreiben.

Alle weiteren Infos und Karten für den VVK sind hier zu finden:

facebook.com/events/753647429786735/?ref=newsfeed

beichezheinz.de/programm/2023-07-08/4546