Xalpen: Video „The Curse Of Kwányep“ aus neuestem Album jetzt veröffentlicht

Die Veröffentlichung des schaurig-schönen Videos zu The Curse Of Kwányep aus Xalpens neuestem Album ist eine Geschichte über die Ausbeutung von Menschen, die in den Augen der Macht als weniger wertvoll gelten. Es ist mehr als ein Musikvideo – es ist ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und des Mutes der Menschen in Feuerland und der Gräueltaten, die sie vor langer Zeit ertragen mussten.

Xalpen kommentieren:

„Wir möchten ein paar Worte zu dieser ersten offiziellen Filmarbeit sagen, die in den Händen von Pedro López und seinem Team lag. In diesem Video wollten wir die tragische Vergangenheit der ethnischen Gruppen des Südens zwischen Völkermord und kultureller Auslöschung nachstellen, indem wir die Umstände und Aspekte der alten Mythen und Legenden dieses fernen Ortes in die Dreharbeiten einfließen ließen.“

Seht euch hier das Video zu The Curse Of Kwányep an:

The Curse Of Kwányep – Tracklist:

1. K’yewé

2. Chenke

3. Kòlpèwsh

4. The Curse Of Kwányep

5. The Beast From The East

6. Kash Wayèwèn Qèr

7. Mah-Ká Xalpen

8. Daughters Of The Nightside

9. Moon-Woman

10. Hain Koijn Harsho

11. Diabolicca

