Gatuplan: neues Album „Välkommen Till Underjorden“ ist jetzt erschienen

Gatuplans neues Album Välkommen Till Underjorden (Welcome To The Underground) bringt eine wilde Mischung aus Punk, Power Pop, Ska und Garage Rock ins Jahr 2023! Es ist eine logische musikalische Weiterentwicklung des 2021 erschienenen Debüts Kampen Går Vidare (The Struggle Continues), auf dem starke, eingängige Songs auf kantige Texte trafen – aber dieses Mal noch eine Schippe draufgelegt!

Mit diesem Album heißt Gatuplan den Hörer im Underground willkommen – aber was heißt das schon? Der Underground, von dem wir hier sprechen, ist das Spiegelbild der Hochglanzversion der Realität, die uns durch Fernsehen, Werbung und Social Media Feeds aufgezwungen wird. Im Untergrund finden sich die Menschen, die gebraucht werden, um die Konsumgesellschaft mit einer sauberen und polierten Oberfläche zu versorgen, die aber selbst nicht gesehen oder gehört werden dürfen. Alle, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, während sie für den Lebensstil der 1 % bezahlen – für sie ist es da.

Ohne die Absicht, das Rad neu zu erfinden, klingt die Musik von Gatuplan nach der Musik, die sie von Anfang an inspiriert hat – bei Gatuplan kann man die Einflüsse der Pop-Sensibilität der mächtigen Ramones, den Groove von Rancid und Specials die Attitüde und Kante von Ebba Grön, The Clash oder Public Enemy hören. Aber es gibt keine Ambitionen, ein Retro- oder Konzept-Act zu werden – Gatuplan streben danach, Musik für das Hier und Jetzt und für die Zukunft zu machen.

Välkommen Till Underjorden – Tracklist:

1. Ni Kan Inte Stoppa Oss Nu

2. Arbetarklasshjälte

3. Kom Över

4. Sympati För Djävulen

5. Kidsen Från Provinsen (Feat. Dennis Lyxzén)

6. Amerikanska Mardrömmen

7. Framtiden Var Bättre Förr

8. Näralivetupplevelse

9. Högern Har Inte Musiken

10. Umeå Hardcore

11. Bättre Stil Rudy

12. Jomo

13. Välkommen Till Underjorden

Saxophone werden von der Jazz-Legende Jonas Kullhammar gespielt, und Dennis Lyxzén hat einen fantastischen Gastauftritt bei Kidsen Från Provinsen. Dies ist auch das erste Mal seit der Auflösung von The (International) Noise Conspiracy, dass Dennis und Inge wieder zusammen Musik aufnehmen!

Seht euch hier das Video zu Sympati För Djävulen an:

Gatuplan online:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063715355022