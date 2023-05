KrawallBrüder – [ab]norm

Das neue Album [ab]norm der Deutschrock / Oi Punk-Band KrawallBrüder ist seit Ende April endlich da! Unter dem Label von Premium Records veröffentlicht, kam es am 21.04.2023 auf den Markt. Mit einer Spielzeit von 44:58 Minuten bietet das Album elf Titel, die Fans der Truppe und des Genres begeistern werden. Die Höhepunkte des Albums sind zweifelsohne die Songs Töte Was Du Liebst, der Titeltrack [ab]norm und Alles Wird Gut. Der aggressiv-intensive Stil des Acts wird in diesen Stücken besonders deutlich und sie werden garantiert bei jedem Konzert für mächtig Stimmung sorgen.

Doch die gelungene Ballade Das, Was Du Verpasst Hast zeigt auch eine andere Seite der Band. Hier beweisen die KrawallBrüder, dass sie auch gefühlvolle Töne anschlagen können, ohne dabei an Kraft zu verlieren. Die Musiker Pascal und Flo überzeugen mit ihren Gitarren und ihren starken Vocals, während Swen am Bass und Thomas am Schlagzeug den Beat vorgeben und für den nötigen Drive sorgen. Insgesamt ist [ab]norm ein gelungenes Album, das die KrawallBrüder erneut als eine der besten Bands des Deutschrock / Oi Punk-Genres etabliert. Hoffnungsparolen, Party-Beats und der typische kritische Fingerzeig auf die Gesellschaft werden gekonnt in ein Album verpackt. Ohne sich zu verraten, schaffen sie den Spagat zwischen neuem Liedgut und der Tatsache, sich nicht selber zu covern. Gesanglich und an den Instrumenten haben die Künstler ein gehobenes Niveau, wenn man auf manche Genre-Mitstreiter blickt. Primitive Saufparolen werden beiseitegeschoben, billige Texte bleiben da, wo sie hingehören – in dem Abfalleimer – und die Truppe lebt von einer engen Intensität der Instrumente mit ihrem Frontmann Pascal. Wer möchte, findet sicher Augenblicke, in denen man klischeehafte Handschriften auf die Ohren gedrückt bekommt. Die halten sich meiner Meinung jedoch in Grenzen und ziehen die Platte [ab]norm alles andere als herunter.

