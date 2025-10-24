Willkuer – Drei

Artist: Willkuer

Herkunft: Reutlingen, Deutschland

Album: Drei

Spiellänge: 42:24 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 06.06.2025

Label: Willkuer Records

Link: www.willkuer-band.de

Bandmitglieder:

Gesang – Moritz Hermle

Bass – Andreas Weible

Gitarre – Julian Kuder

Gitarre – Tobias Röschl

Schlagzeug – Florian Söll

Tracklist:

Adrenalin Die Party Ist Vorbei Arschloch Mit Herz Alles Hat Seinen Preis Ein Mann Ein Wort Lieb Mich Sag’s Mir Ins Gesicht Zusammen Gegen Die Welt Alles Oder Nichts Irgendwas Ist Immer Heimathafen

Mit Drei melden sich Willkuer kraftvoll zurück – ehrlich, laut und mit spürbarem Tiefgang. Die Schwaben bleiben ihrem Stil treu, schaffen es aber, ihre musikalische Linie noch einmal zu schärfen. Nach dem erfolgreichen Debüt Willkuer (2021) und dem härteren Nachfolger Zwei (2023) präsentiert das Quintett um Sänger Moritz Hermle ein Album, das zwischen Wut, Lebensfreude und Selbstreflexion pendelt – und dabei überraschend erwachsen klingt.

Seit ihren Anfängen 2007 hat sich die Band vom Coveract zu einer festen Größe in der deutschen Rockszene entwickelt. Mit ihrer Mischung aus Punkrock, Metal und Alternative-Rock liefern Willkuer ehrliche Texte, treibende Gitarrenriffs und eine klare Botschaft: Haltung zeigen – auch wenn’s unbequem wird.

Schon der Opener Adrenalin macht klar, wohin die Reise geht. Ein druckvoller Start, der sofort in Bewegung versetzt – Musik wie ein Stromschlag, roh und mitreißend. Die Party Ist Vorbei schlägt anschließend nachdenklichere Töne an, bleibt dabei aber tanzbar und positiv. Es ist ein Song über das bewusste Leben zwischen Höhen, Abschieden und Neuanfängen.

Mit Arschloch Mit Herz beweisen Willkuer erneut Humor. Die Hymne auf den charmanten Antihelden bleibt im Ohr und zeigt, dass raue Schale und warmes Herz oft näher beieinanderliegen, als man denkt. Ganz anders das sozialkritische Alles Hat Seinen Preis – laut, unbequem und direkt. Hier legen die Musiker den Finger in die Wunden der Zeit und fordern mehr Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Ein Mann Ein Wort ist die gefühlvolle Gegenstimme dazu. Eine Ballade über Loyalität und Freundschaft in einer Zeit, in der Versprechen oft nichts mehr zählen. Lieb Mich hingegen zeigt die ironische Seite der Band. Ein augenzwinkerndes Spiel mit Selbstverliebtheit und Größenwahn, das charmant provoziert.

Mit Sag’s Mir Ins Gesicht liefern Willkuer eine energiegeladene Abrechnung mit anonymer Hetze und digitaler Feigheit – ein Song, der Mut zur offenen Konfrontation fordert. Zusammen Gegen Die Welt und Alles Oder Nichts feiern Freundschaft, Zusammenhalt und bedingungslose Echtheit – Stadionmomente inklusive. In Irgendwas Ist Immer rechnen die Schwaben mit falschen Freunden ab, bevor das finale Heimathafen emotional den Kreis schließt. Es ist ein Lied über Aufbruch, Loslassen und die Suche nach innerer Ruhe.

Musikalisch überzeugt Drei durch klare Strukturen, eingängige Melodien und kraftvolle Dynamik. Die Songs sind hymnisch, manchmal vorhersehbar, aber stets ehrlich und mit spürbarem Herzblut umgesetzt. Besonders die präzise Balance aus Wut, Witz und Wärme hebt Willkuer aus dem gängigen Deutschrock-Einheitsbrei hervor.

Das Album ist in allen Varianten erschienen. Es ist erhältlich im Download, Stream, Digipack-CD, Boxset sowie Vinyl in „Sunburst“ und „Splatter“-Version. Sogar eine limitierte Version einer Musikkassette ist (im Bandeigenen Shop) zu erhalten.