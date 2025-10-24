Rise Of The Northstar: haben die Single „Falcon“ mit Video veröffentlicht

Bevor Rise Of The Northstar am 14.11.2025 ihr mit Spannung erwartetes neues Album Chapter 04: Red Falcon Super Battle! Neo Paris War!! veröffentlichen, präsentiert die französische Kultband mit Falcon einen letzten Vorab-Track daraus.

Die Single ist ein mitreißender und hymnischer Song, der das Thema der neuen Platte von ROTN vorgibt. Mit atmosphärischen Melodien, Headbanger-Grooves und modernem Rap-Metal knüpft der Song nahtlos an A.I.R. Max, Neo Paris und Back 2 Basics an.

Die Botschaft ist klar: Leg dich nicht mit dem Falken an!

Vitia / ROTN fügt hinzu: „Hier ist der Track, der meine gesamte künstlerische Ausrichtung für die neue Ära von ROTN geprägt hat. Der Track, mit dem alles beginnt und der unsere vorbereitende Kampagne für dieses vierte Album abschließt.

Ich habe ihn wie ein Gebet geschrieben, inspiriert von den luftigen Noten des Refrains von Eva-B. Zunächst waren die Jungs nicht wirklich von dem Titel überzeugt, aber nachdem wir eine Weile daran gearbeitet hatten, haben sie ihn schließlich akzeptiert. Am Ende war uns allen klar, dass dieser Titel das Album repräsentieren musste. Es ist ein einzigartiger Song für uns, der eine Botschaft der Hoffnung vermittelt.

Ich widme ihn all unseren Lieben, die zu früh von uns gegangen sind, aber auch denen, die noch hier sind und stark bleiben. Möge er denen Kraft geben, die sie brauchen, und denen, die auf der Suche sind, den Weg weisen“

Chapter 4: Red Falcon Super Battle! Neo Paris War!! wurde im bandeigenen Studio in einem Vorort von Paris und in Marseille mit Florent Salfati von Landmvrks (der auch auf der Single Back 2 Basics zu hören ist) aufgenommen.

Das Album wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter:

• Blue Print CD-Edition mit blauer Abspielseite

• Red Falcon CD-Edition mit roter Abspielseite

• Hawkeye Vinyl-Edition

• Schwarzes Vinyl

