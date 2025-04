Full Rewind 2025: Devildriver sagen Tour ab – neue Bands im Line-Up!

Das Full Rewind Summer Open Air geht in die zweite Runde und legt 2025 noch eine Schippe drauf. Vom 31.07.2025 bis 02.08.2025 wird der Flugplatz Roitzschjora erneut zum Schmelztiegel für Heavy Riffs, Moshpits und Festivalwahnsinn.

Leider müssen Fans auf DevilDriver verzichten – die Band hat ihre gesamte Europatour aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Doch der Ersatz lässt nicht lange auf sich warten: Neu im Line-up sind Attila, Angelmaker, Manos, Chaoseum und False Reality. Mit dieser Verstärkung bleibt das Billing brachial wie eh und je.

Das aktuelle Line-up liest sich wie ein Manifest der härteren Musikrichtungen:

Machine Head, Ministry, Hypocrisy, Kataklysm, Walls of Jericho, Knorkator, Rise of the Northstar, Agnostic Front, Perkele, August Burns Red, Ektomorf, Nile, Thrown, Annisokay, Callejon, The Browning, 1349, Nasty, Benediction, Angelmaker, Ryker’s, Loikaemie, Attila, Deez Nuts, The Real McKenzies, Backfire!, Krisiun, Manos, Chaoseum, False Reality – und viele mehr.

Tickets und Infos gibt es wie immer unter: www.full-rewind.de