Brkn Love: veröffentlichen neue Single „Cruel“ inklusive Musikvideo von ihrer dritten LP „The Program“

Vergangenen Freitag feierten Brkn Love die Veröffentlichung ihres dritten Albums The Program über Spinefarm. Das Album-Release wurde von der neuen Single Cruel zusammen mit einem neuen Musikvideo begleitet.

Das Video zu Cruel kann hier angesehen werden:

Mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein, Mystik und viel Herz setzen Brkn Love die Regeln in Flammen, indem sie aufdrehen und den Rock ’n‘ Roll spielen, der ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Ihre kraftvollen Riffs haben genug Wucht, um jede Bühne zum Beben zu bringen, während die Grooves mit dem richtigen Maß an mitreißendem Schwung überzeugen. Angeführt von Sänger und Gitarrist Justin Benlolo strahlt die Musik vor Selbstbewusstsein, Seele und Energie, verstärkt durch eingängige Melodien und eine faszinierend einfallsreiche Musikalität.

Zu Cruel äußerte Justin: „Cruel is one of the most ambitious songs we’ve ever made. We leaned into our R&B influences on this one, breaking free from the boundaries we’d previously set for ourselves. This track marks a new chapter for Brkn Love, pushing our sound into brand-new territory. Lyrically, it’s about that moment when you’ve had enough — when someone has mistreated you for too long, and you finally decide to walk away. No second-guessing, no looking back. It is what it is. We recorded the song at the legendary Foo Fighters’ Studio 606, capturing the energy and spirit of the greats we’ve always admired. The entire experience brought a new dimension to our sound, and we couldn’t be more excited to share Cruel with the world. Thank you so much and turn it up loud.“

Mehr Infos zu Brkn Love und ihrem brandneuen Album The Program findet ihr hier:

