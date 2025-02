Brkn Love: kündigen dritte LP „The Program“ an, die am 28.03. über Spinefarm erscheint

Die modernen kanadischen Rocker Brkn Love freuen sich, die bevorstehende Veröffentlichung ihres dritten Albums The Program anzukündigen, das am 28. März über Spinefarm erscheinen wird.

Brkn Love strahlen Bravour, Mystik und eine Menge Herz aus und setzen das Regelwerk in Brand, indem sie sich einklinken, aufdrehen und die Art von Rock ’n‘ Roll abliefern, durch die man sich ein wenig freier fühlt. Ihre düsteren Riffs haben genug Punch, um jede Bühne zu erschüttern, während die Grooves mit genau der richtigen Menge an hüftschwingendem Schwung beben. Angeführt von Sänger und Gitarrist Justin Benlolo trieft die Musik vor Schwung, Seele und Geist, verstärkt durch arenagroße Hooks und verblüffend einfallsreiche Musikalität.

Anlässlich der Ankündigung des Albums haben Brkn Love ihre erste Single Pulling Leeches zusammen mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht, das hier zu sehen ist:

Über die Single sagte Justin folgendes:

„We’re so excited to share our brand-new single, Pulling Leeches, with you! This song came from a deeply raw place, and we poured everything into making it as gritty and unapologetic as possible. For us, it’s all about shedding your skin, breaking free from the tethers that hold you back, and confronting the feeling of a parasitic lover feeding off you—just like a leech. We drew heavy inspiration from bands like The White Stripes and The Black Keys, recording this track in a single take at Foo Fighters’ Studio 606 to capture its organic energy. We had so much fun making this one, and we hope you feel that, too. Turn it up and enjoy. Thank you!“

Eine spontane Reise im Jahr 2023, um einen Freund in Charleston, SC, zu besuchen, führte zu ihrem dritten Studioalbum The Program. Ursprünglich wollte Justin nur ein Wochenende in der Stadt verbringen. Aus dem Wochenende wurden neun Wochen, und er kehrte mit dem Großteil des Materials für das Album nach Toronto zurück.

„I didn’t have anything else to do, so I brought all of my gear and studio equipment“, erinnert er sich. „I was so inspired by the environment and the friends I made. It’s a big city, but it’s not huge. It’s just beautiful though. The experience inspired the whole record. Instead of being so picturesque and metaphorical, I told stories.“

Der Titel des Albums bezog sich sogar auf den Namen der Textgruppe für seine neuen Freunde in Charleston, um die Erfahrung und die Stadt in der Musik zu verankern. Die Vision hatte sich bereits herauskristallisiert, bevor er nach Los Angeles ging, wo er mit dem langjährigen Produzenten Anton DeLost (Cleopatrick, The Warning, State Champs, Dead Poet Society) aufnahm. Diese Freunde und eine Vielzahl anderer Charaktere, die er kennenlernte, inspirierten schließlich das Konzept, das den Kern von The Program bildet.

„It was a collective of ten people I’d never met before, and we kept using the term The Program repeatedly like, ‘Let’s go here, because it would be good for The Program„, fährt er fort. „It was cool to be surrounded by near-complete strangers, invite them to our place, and play demos. Their opinions were unfiltered and blunt—which was awesome. I was actively searching for inspiration, and I put myself out there in different situations. I was free and unchained to do anything.“

„In the past, I put parameters on what Brkn Love is supposed to be“, erwähnt Justin. „I’ve been hesitant to put out certain songs because I was unsure if they were us. I’m older and wiser. I have more experience doing this. I know if I’m singing and writing a song, it’s going to be Brkn Love. I’m the filter the music passes through.“

Brkn Love erfüllen auf ihrem dritten Album The Program eine klare Vorgabe, so frei wie möglich zu sein.

The Program – Trackliste:

1. 2020 Vision

2. Rear View Mirror

3. Diamonds

4. Cruel

5. Callous

6. Unholy

7. 12 Wings

8. Pulling Leeches

9. Wisdom Teeth

10. Shades Of You

11. Break The Same

12. Shiver

The Program hier vorbestellen: https://brknlove.lnk.to/TheProgram

Brkn Love tauchten mit ihrem selbstbetitelten Debüt im Jahr 2020 auf. Die Gruppe generierte im Stillen mehr als eine Viertelmilliarde Gesamt-Streams. Mit Shot Down erreichten sie eine Top-15-Platzierung im Active-Rock-Radio, während ihr Cover von River von Bishop Briggs eine kritische Masse erreichte. Der Song wurde auf TikTok mehr als zwei Milliarden Mal aufgerufen. Auf Spotify wurden 28 Millionen Streams gezählt. Black Box aus dem Jahr 2022 konnte diesen Schwung nur noch aufrechterhalten. Like A Drug verzeichnete über 8,5 Millionen Spotify-Streams, schlug Wellen bei Active Rock und erreichte die dritte Top-5-Platzierung im kanadischen Radio.

