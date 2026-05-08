Deez Nuts: kündigen Europatournee für den Sommer 2026 an

Deez Nuts kehren diesen Sommer für Festivalauftritte und Clubshows nach Europa zurück.
Kingstar präsentiert:
Deez Nuts – Europäischer Sommer 2026
30.07.26 (FR) Le Garric – XTREMEFEST
31.07.26 (CH) Gränichen – Open Air Gränichen
01.08.26 (DE) Markredwitz – Sticky Fingers
02.08.26 (CZ) Budweis MC – Fabrika
03.08.26 (DE) München – Free & Easy @ Backstage
04.08.26 (DE) Leipzig – Naumanns
05.08.26 (DE) Berlin – Cassiopeia
06.08.26 (DE) Hannover – Bei Chez Heinz
07.08.26 (BE) Duffel – Brakrock
08.08.26 (DE) Georgsmarienhütte – Hütte Rockt
09.08.26 (DE) Stuttgart – Im Wizemann mit Stick To Your Guns, Terror
10.08.26 (SLO) Tolmin – Punkrock Holiday
11.08.26 (AT) Graz – PPC mit Terror
12.08.26 (DE) Schweinfurt – Alter Schweinfurt mit Stick To Your Guns, Terror
13.08.26 (NL) Nijmegen – Doornroosje mit The Ghost Inside
14.08.26 (BE) Namur – Belvedere
15.08.26 (DE) Hamburg – Monkeys
16.08.26 (DE) Köln – MTC
18.08.26 (IT) Pinarella di Cervia – Rock Planet mit Stick To Your Guns
19.08.26 (DE) Lindau – Club Vaudeville mit Stick To Your Guns
20.08.26 (NL) Heerlen – Nieuwe Nor mit Stick To Your Guns
21.08.26 (DE) Lich – Music Forge
22.08.26 (BE) Oostkamp – Parkpop
Deez Nuts sind weiterhin auf Tour mit ihrem aktuellen Album Saudade, das im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde.
Deez Nuts sind:
Matthew Rogers – Gitarre
JJ Peters – Gesang
Jesse Labovitz – Schlagzeug
Apolinario Correia – Bass