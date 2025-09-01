Deez Nuts: teilen Video zu “Miss Me With That”

Nach einer erfolgreichen Europa-Tour mit Stopps auf Festivals wie dem Resurrection (ES), Dour (BE) und Full Rewind (DE) veröffentlichen Deez Nuts nun ein Video zu ihrer aktuellen Single Miss Me With That, basierend auf Live-Aufnahmen verschiedener Shows.

Frontmann JJ Peters kommentiert:

„Wir wollten das Video ganz bewusst schlicht halten und einen Einblick in die Live-Atmosphäre geben, die wir beim allerersten Spielen von Miss Me With That auf unserer Sommer-Europatour erlebt haben. Im November und Dezember könnt ihr das dann auch selbst live erleben.“

Kurz nach der Veröffentlichung ihres kommenden Albums Saudade am 31. Oktober geht die Band erneut auf Tour – diesmal nicht nur in Europa, sondern auch in den Emiraten und Zentralasien:

Emirates, Zentralasien & Südosteuropa:

13.11.25 (AE) Dubai – Oak Bar

14.11.25 (KZ) Astana – Wien Bar

15.11.25 (KZ) Almaty – Asylum

16.11.25 (GE) Tbilisi – Mechanica Bar

17.11.25 (GE) Batumi – Loft4

19.11.25 (GR) Athen – Aux Club

Rise Of The Northstar

Deez Nuts

Half Me

30.11.25 (BE) Brüssel – La Madeleine

01.12.25 (DE) Hamburg – Knust

02.12.25 (DE) Berlin – SO 36

03.12.25 (CZ) Prag – Palac Akropolis

05.12.25 (IT) Mailand – Legend Club

06.12.25 (CH) Genf – PTR/L’Usine

07.12.25 (DE) München – Backstage Halle

08.12.25 (DE) Leipzig – Täubchenthal

09.12.25 (DE) Köln – Club Volta

10.12.25 (LU) Luxemburg – Den Atelier

Bereits vorab erschienen sind die Singles ICU und Kill This Shit.

Alle Songs stammen vom kommenden Album Saudade. Der Pre-Order startet in Kürze.

Deez Nuts sind:

Matthew Rogers – Gitarre

JJ Peters – Gesang

Jesse Labovitz – Schlagzeug

Apolinario Correia – Bass