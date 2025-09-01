Deez Nuts: teilen Video zu “Miss Me With That”

Nach einer erfolgreichen Europa-Tour mit Stopps auf Festivals wie dem Resurrection (ES), Dour (BE) und Full Rewind (DE) veröffentlichen Deez Nuts nun ein Video zu ihrer aktuellen Single Miss Me With That, basierend auf Live-Aufnahmen verschiedener Shows.
Frontmann JJ Peters kommentiert:
„Wir wollten das Video ganz bewusst schlicht halten und einen Einblick in die Live-Atmosphäre geben, die wir beim allerersten Spielen von Miss Me With That auf unserer Sommer-Europatour erlebt haben. Im November und Dezember könnt ihr das dann auch selbst live erleben.“
Kurz nach der Veröffentlichung ihres kommenden Albums Saudade am 31. Oktober geht die Band erneut auf Tour – diesmal nicht nur in Europa, sondern auch in den Emiraten und Zentralasien:
Emirates, Zentralasien & Südosteuropa:
13.11.25 (AE) Dubai – Oak Bar
14.11.25 (KZ) Astana – Wien Bar
15.11.25 (KZ) Almaty – Asylum
16.11.25 (GE) Tbilisi – Mechanica Bar
17.11.25 (GE) Batumi – Loft4
19.11.25 (GR) Athen – Aux Club
Rise Of The Northstar
Deez Nuts
Half Me
30.11.25 (BE) Brüssel – La Madeleine
01.12.25 (DE) Hamburg – Knust
02.12.25 (DE) Berlin – SO 36
03.12.25 (CZ) Prag – Palac Akropolis
05.12.25 (IT) Mailand – Legend Club
06.12.25 (CH) Genf – PTR/L’Usine
07.12.25 (DE) München – Backstage Halle
08.12.25 (DE) Leipzig – Täubchenthal
09.12.25 (DE) Köln – Club Volta
10.12.25 (LU) Luxemburg – Den Atelier
Bereits vorab erschienen sind die Singles ICU und Kill This Shit.
Alle Songs stammen vom kommenden Album Saudade. Der Pre-Order startet in Kürze.
Deez Nuts sind:
Matthew Rogers – Gitarre
JJ Peters – Gesang
Jesse Labovitz – Schlagzeug
Apolinario Correia – Bass