Infest: veröffentlichen schwarze Hymne der Auflehnung und Verzweiflung „Bolje Da Umrem“

Bolje Da Umrem (Besser ich sterbe) ist ein düsterer, ungefilterter Schrei vom Rande der Existenz. Das ist nicht nur Musik – es ist ein Geständnis, getränkt in Alkohol, Blut und kalter Entschlossenheit. Mit brutaler Ehrlichkeit und poetischer Wut taucht der Track in die Selbstzerstörung ein, nicht als Schwäche, sondern als Rebellion. Für diejenigen, die zu viel gefühlt, zu viel gesehen haben und sich weigern, still zu gehen, ist dieser Song ein letzter Widerstand. Hier gibt es keine Helden – nur die Wahrheit, hässlich und unverschämt. Metal, der nichts zu verlieren hat.

Seht euch das Video zu Bolje Da Umrem hier an:

Ambassadors Of Aggression wird am 26.09.2025 als CD, LP & digital veröffentlicht. Mehr Informationen zur Band und dem kommenden Album findet ihr hier.

Infest online:

https://www.instagram.com/infest_serbia

https://www.facebook.com/infest.serbia