Infest: kündigen neues Album für den 26.09.25 an; veröffentlichen neue Single und Video

Infest (aus Serbien) unterschreiben bei Violent Creek Records und kündigen neues Album Ambassadors Of Aggression an.

Die serbischen Death-Thrasher Infest haben offiziell bei dem deutschen Label Violent Creek Records unterschrieben und veröffentlichen ihr lang erwartetes siebtes Album Ambassadors Of Aggression am 26. September 2025. Infest sind für ihre rohe Intensität und ihren unerbittlichen Sound bekannt und mischen die Underground-Metal-Szene mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschwindigkeit, Präzision und energiegeladenen Live-Shows weiter auf. Mit Ambassadors Of Aggression versprechen Infest ihr bisher brutalstes und abwechslungsreichstes Werk. Lieder wie Man-God, Songs Of Violence, Are You With Me oder Bolje Da Umrem, welches sogar auf serbisch vorgetragen wird, sind nur ein paar Beispiele, die das abwechslungsreiche Songwriting und die musikalische Raffinesse mehr als deutlich hervorheben.

Aufgenommen wurde Ambassadors Of Aggression in den Vortex Studios in Belgrad. Die Schlagzeugspuren wurden in den Citadela Studios aufgenommen – eines der bekanntesten und auf Rock- und Metal spezialisierten Studios im Balkan. Der Mix wurde von Rodoljub Raičkovic übernommen. Das finale Master wurde von niemanden geringeren als dem schwedischen Musikproduzenten Dan Swanö angefertigt, welcher bereits für Bloodbath, Dark Funeral, Opeth oder Fleshcrawl an den Reglern saß. Das detailverliebte Artwork wurde von Roberto Toderico (u.A. Sinister, Atillery, Poltergeist, Asphyx uvm.) gemalt und verleiht Ambassadors Of Aggression auch die optische Authentizität. Fans dürfen die gleiche unerbittliche Kraft und kompromisslose Einstellung erwarten, die die Karriere der Band so stark geprägt hat. Als Teil des Violent Creek Records-Familie sind Infest bereit, ihre Botschaft einem noch größeren Publikum zu vermitteln. Das Motto der Band, „We Are Legion“, ist mehr als nur ein Slogan – es ist ein Zeugnis für ihre treue Anhängerschaft und ihren ungebrochenen Underground-Geist. Ambassadors Of Aggression zementiert diesen Status nochmals deutlich und sollte jedem Death- und Thrash Metal Fan, der etwas mit Vader, Immolation oder Sinister anfangen kann, in reine Ekstase versetzen!

“We Are Legion” — The Ambassadors of Aggression are coming!

Am Freitag erschien die erste Single, über die sich die Band wie folgt äußert: Songs Of Violence spiegelt das Chaos unserer Zeit wider. Songs Of Violence ist eine kraftvolle neue Hymne, die sich mit der Brutalität und Desillusionierung des modernen Lebens auseinandersetzt – roh, unerschrocken und unverblümt. Mit treibenden Texten wie Scream Or Die In Silence (Schrei oder stirb in der Stille) kanalisiert der Track eine trotzige Energie und ruft die Zuhörer auf, ihre Stimme gegen Krieg, Unterdrückung und gesellschaftlichen Verfall zu erheben. Es ist nicht nur ein Lied – es ist ein Aufruf zum Kampf.

Infest – Ambassadors Of Aggression wird am 26.09.2025 als CD, LP & digital veröffentlicht.

Ambassadors Of Aggression Tracklist:

1. The Arsonist

1. Man-God

2. Songs Of Violence

3. Ambassadors Of Aggression

4. Seeds Of Corruption

5. Are You With Me?

6. Screaming Your Name

7. Bolje Da Umrem

8. Winds Of Despair

9. Shoot To Kill

10. Requiem For The Balkans

Infest Line-Up:

Zoran „Vandal“ Sokolovic – Git. & Voc

Rodoljub „Storm“ Raickovic – Bas

Zoran „Zombie Dragojevic“ – Drums