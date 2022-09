Coast Rock Festival 2022: wird auf 2023 verschoben

Das Coast Rock Festival 2022 am 23.09.2022 und 24.09.2022 im Live Music Center Emden in Hinte wird auf nächstes Jahr verschoben.

Wir haben hier für euch den Statement des Veranstalters:

Ahoi Ihr Landratten, der Käpt’n spricht. Es kotzt mich und meine Crew an! Es kotzt die Bands an! Es wird Euch ankotzen! Aber: wir müssen, wie leider viele andere Veranstalter auch, unsere diesjähriges Ausfahrt auf nächstes Jahr verschieben. Erst war es Corona bedingt unheimlich schwer ein Billing zusammenzustellen, das uns allen Freude gemacht hätte. Wir konnten also erst sehr spät alle Bands eintüten. Nun ist es so, dass wir nicht mal ein Viertel der Karten im Vorverkauf absetzen konnten, die nötig gewesen wären, um das Coast Rock ohne ein riesiges Minus zu veranstalten. Wir standen nun vor der Entscheidung: durchziehen und im Fall der Fälle das Coast Rock zu Grabe tragen – oder verschieben. Und Ihr könnt Euch denken, dass ein Verschieben die vernünftigste Option ist. Also verschieben wir – auch wenn es wirklich ALLE ankotzt. Wir werden also einen neuen Anlauf starten, am 29. und 30. September 2023! Nach Rücksprache mit den Bands schaffen wir es womöglich, dass wir das Billing so gut es geht erneut auffahren können. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, wer sie zurückgeben möchte, der kann das natürlich tun. Wir werden die Kartenverkäufe auch weiterhin offen lassen für das kommende Jahr. ES KOTZT UNS AN – aber wir können es nicht ändern, wenn das Coast Rock überleben soll. Danke Crew – Käpt’n over and out.