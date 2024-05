Gaerea: veröffentlichen explosive neue Single „World Ablaze“

In einer Welt, in der Musik oft vertraute Gefilde betritt, fordern die kathartischen Black Metal-Visionäre Gaerea die Paradigmen heraus und laden die Hörer mit ihrer neuesten Single World Ablaze auf eine rätselhafte Reise ein.

World Ablaze wurde am 29. März auf allen Streaming-Plattformen und auf YouTube veröffentlicht. Dieser Track ist eine Erzählung, die von der Sehnsucht nach Freiheit, der Schönheit der Hoffnung und der Lebendigkeit der ungezähmten Wunder des Lebens handelt.

„World Ablaze tells the story of a man who has lived all his life inside a cage, knowing that one day, he’d be set free to experience the world with its true colors. Unfortunately, he also knows that day will be his last hours alive.“

Mit lebhaften Bildern und eindringlichen, gefühlsbetonten Texten erkundet der Song einen Tanz zwischen Leben und Tod, Hoffnung und Verzweiflung – und fängt das Wesen der menschlichen Sehnsucht nach Befreiung und die flüchtige Schönheit der Existenz ein.

Die Veröffentlichung von World Ablaze wird von einem visuell beeindruckenden Musikvideo begleitet, das von Grupa 13 (PL) erstellt wurde und ein bedeutendes künstlerisches Statement darstellt. Das Video verstärkt die Erzählung des Songs und verwandelt sie in ein eindringliches visuelles Echo der Themen, die der Track mit solcher Inbrunst erforscht.

Während Gaerea die Black Metal-Sphäre immer weiter ausdehnen, hat ihre einzigartige Marke von kathartischem Black Metal internationale Anerkennung gefunden und sie mit jeder Veröffentlichung zu neuen Höhen getrieben. Mit World Ablaze festigt das Kollektiv nicht nur seinen Ruf als Verfechter dunkler und komplexer Kunst, sondern lädt den Hörer auch dazu ein, über den Begriff der Freiheit, den Reiz des Unbekannten und den unvermeidlichen Tanz mit dem Schicksal nachzudenken.

Tracklist:

1. World Ablaze (Standalone Single)

Aufnahmestudio: Demigod Studios in den Redbox Studios

Produktion: Gaerea Recording: Miguel Tereso in den Redbox Studios

Mixing / Mastering: Miguel Tereso at Demigod Studios

Biografie: Gaerea Herkunft: Portugal

Genre: Cathartic Black Metal Mit der Veröffentlichung des neuen Songs erheben sich Gaerea aus der Underground-Szene und steigt zu einem dauerhaften Platz an der Spitze der Tabelle auf.

Ein emotionales Tor zur dunklen Black Metal-Szene, ein Wegweiser zu Erlösung, Schmerz, Verzweiflung und Loslassen. Nach oben, in die Schwärze, die oben ist. Gaerea ist die Antwort, die einzige Antwort.

Folgt Gaerea auf ihrer Reise über soziale Plattformen und Streaming-Dienste, um ihre Welt kennenzulernen und in die Abgründe von World Ablaze einzutauchen. Das Feuer ihrer Kunst brennt heller als je zuvor, erhellt die Schatten und setzt die Musikwelt in Flammen.

„In the heart of darkness, where silence meets the flame, Gaerea transcends, and World Ablaze emerges as a beacon of longing and liberation.“

We are Gaerea

Gaerea laden ihre Fans und Anhänger nach der Veröffentlichung von World Ablaze ein, ihre elektrisierenden Performances auf der mit Spannung erwarteten Crypt Of Ancestral Knowledge 2024 European Tour live zu erleben, wo sie die neue Single live spielen werden. Neben Giganten wie Wolves In The Throne Room und Mortiferum markiert die Tour eine neue Ära für Gaerea, da sie ihren kathartischen Black Metal in verschiedene Ecken Europas bringen. Von den Tiefen des Dark Troll Festes in Bornstedt bis zu den historischen Wellen des Wave Gotik Festivals in Leipzig ist diese Tour eine Pilgerreise durch die Gefilde der Dunkelheit, der Befreiung und der transzendenten Musik.

Crypt Of Ancestral Knowledge 2024 European Tour

May 16: Copenhagen, DK @ A Colossal Weekend

May 17: Leipzig, DE @ Wave Gothic Festival

May 18: Warsaw, PL @ Proxima

May 19: Cracow, PL @ Kamienna12

May 20: Budapest, HU @ Analog

May 21: Vienna, AT @ Arena

May 22: Munich, DE @ Feierwerk

May 23: Parma, IT @ Campus

May 24: Luzern, CH @ Schüür

May 25: Hoogeveen, NL @ Graveland Festival

May 26: Brugge, BE @ Cactus

May 28: Limerick, IE @ Dolans Warehouse

May 29: Dublin, IE @ Opium

May 30: Bristol, UK @ The Fleece

May 31: London, UK @ Earth

June 1: Glasgow, UK @ The Garage

June 2: Scarborough, UK @ Fortress Festival

June 4: Bochum, DE @ Zeche

June 5: Frankfurt, DE @ Zoom

June 6: Hamburg, DE @ Grünspan

June 7: Berlin, DE @ Columbia Theater

Tickets sind ab sofort erhältlich für die monumentale Tour von Gaerea. Werdet Teil der Reise, die die Welt mit der unvergleichlichen Energie und den monumentalen Auftritten des Kollektivs in ganz Europa in Flammen setzt.

Tour-Tickets hier: https://www.gaerea.com/

