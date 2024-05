Green Lung: kündigen „Midsomer Tour 2024“ an

Londons beste Vertreter des okkulten Heavy Rock, Green Lung, freuen sich, eine weitere Reihe von europäischen Live-Terminen für diesen Sommer bekannt zu geben. Die Midsomer Tour 2024 wird die Band auf großen Sommerfestivals wie dem Hellfest (FR), Bloodstock (UK), Resurrection Fest (ES), Alcatraz (BE) und Reload (DE) spielen lassen und beinhaltet einige Support-Shows für die Legenden Opeth und Clutch sowie einige Headline-Clubshows in ganz Europa. Tickets sind ab sofort erhältlich!

Green Lung – Midsomer Tour 2024

27-Jun-2024 France – Clisson, Hellfest

29-Jun-2024 Spain – Viveiro, Resurrection Fest

05-Aug-2024 Germany – Frankfurt am Main, Batschkapp *

06-Aug-2024 Germany – Dortmund, FZW Dortmund *

07-Aug-2024 Netherlands – Tilburg, 013 Poppodium *

09-Aug-2024 United Kingdom – Derbyshire, Bloodstock Open Air

10-Aug-2024 United Kingdom – Southampton, Papillon

11-Aug-2024 Belgium – Kortrijk, Alcatraz Festival

13-Aug-2024 Germany – Karlsruhe, Substage Karlsruhe **

14-Aug-2024 Luxembourg – Luxembourg City, Den Atelier **

15-Aug-2024 Germany – Erfurt, Bandhaus

16-Aug-2024 Germany – Siegen, Vortex Surfer Musikclub

17-Aug-2024 Germany – Sulingen, Reload Festival

18-Aug-2024 Netherlands – Eindhoven, Dynamo Metalfest

* Support für Opeth

** Support für Clutch

Green Lungs drittes Studioalbum This Heathen Land ist die bisher vollständigste Manifestation der Vision der Band und erfüllt ihr lang gehegtes Ziel, in den Worten von Sänger Tom Templar, „den definitiven Soundtrack zu dem Folk-Horrorfilm in unseren Köpfen zu schaffen“. Auf This Heathen Land hat die Band einen Sound und eine Identität geschaffen, die ganz und gar ihre eigene ist, während sie die sabbatianische Härte und die fesselnde Songkunst beibehalten hat, die ihre früheren Alben im Metal-Underground so beliebt gemacht haben.

This Heathen Land wurde von Wayne Adams in den Bear Bites Horse Studios produziert und von Tom Dalgety (Opeth, Clutch, Ghost) abgemischt.

Hier könnt ihr das Album streamen oder kaufen:

https://greenlung.bfan.link/thllp

Green Lung sind:

Tom Templar – Gesang

Scott Black – Gitarre

Joseph Ghast – Bass

John Wright – Orgel

Matt Wiseman – Schlagzeug

Green Lung online:

https://greenlung.co.uk/

https://www.facebook.com/greenlungband

https://www.instagram.com/greenlungband/