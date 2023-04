Green Lung: kündigen Livetermine für 2023 an

Die aufstrebenden Psych-Okkultisten Green Lung aus South London kommen im Oktober 2023 für drei Konzerte nach Deutschland. Green Lung spielen am 25. Oktober in Bonn in der Harmonie im Rahmen des Crossroads Festival, am 26. Oktober in Hamburg im Indra und am 27. Oktober in Berlin im Badehaus. Der Auftritt in Bonn wird von WDR-Rockpalast für eine spätere Ausstrahlung aufgezeichnet.

Der allgemeine Vorverkauf ist bereits gestern gestartet.

Als Kultband im wahrsten Sinne des Wortes sind Green Lung schnell an die Spitze der britischen Metalszene aufgestiegen und beschwören den wilden und hexenhaften Geist des britischen Okkult-Rock für eine neue Generation. Die reichhaltige Mischung aus Proto-Metal und Doom-lastigem Hardrock, durchdrungen von unverkennbar britischer Folklore, hat sich auf ihrer Debüt-EP Free The Witch (2018) und den beiden von der Kritik gelobten Alben Woodland Rites (2019) und Black Harvest (2021) als monumentaler Hit erwiesen. Die mittlerweile bei Nuclear Blast unter Vertrag stehende Band tourte bereits mit Bands wie Clutch und trat auf Festivalbühnen von Roadburn bis Download auf.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

https://www.facebook.com/greenlungband