Green Lung: veröffentlichen neue Single „Upon The Altar“

Nur eine Woche vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums Black Harvest, haben Green Lung am 15. Oktober das neues Lyric-Video zu ihrer Single Upon The Altar veröffentlicht. Black Harvest, der mit Spannung erwartete Nachfolger von Woodland Rites aus dem Jahr 2019, wird am 22. Oktober über Svart Records veröffentlicht. Der Track ist – neben drei weiteren Singles – auf allen digitalen Plattformen zum Streamen verfügbar. Black Harvest wird auf schwerem Vinyl, CD und digitalem Format erhältlich sein und kann hier vorbestellt werden.

Bereits erschienen sind Graveyard Sun‚ Leaders Of The Blind und Reaper’s Scythe. Das Lyric-Video zu Upon The Altar (mit Altersbeschränkung) findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=SVUrOErXsJc

Sänger Tom Templar kommentiert:

„Da es nur noch eine Woche dauert bis Black Harvest erscheint, dachten wir uns, wir feiern das mit der Veröffentlichung eines Lyric-Videos zu unserer neuesten Single Upon The Altar, in dem wir einige unserer Lieblings-Altar-Szenen aus 70er-Jahre-Horrorfilmen zusammengeschnitten haben. Upon The Altar ist eine Hommage an all diese Filme – besonders an Dracula AD (1972) – und ihr solltet sie euch alle noch vor Halloween ansehen. Und seid gewarnt: Dieses Video ist definitiv nicht dazu geeignet, es sich am Arbeitsplatz anzusehen.“

Green Lung haben vor kurzem eine Reihe von UK-Terminen im Vorfeld der Veröffentlichung von Black Harvest absolviert. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben; die Band wird auf dem Damnation Festival 2021 und dem Desertfest 2022 spielen.

